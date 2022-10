Włoska gwiazda pękła po rasistowskich komentarzach. "To mój ostatni mecz w reprezentacji"

W sobotę włoskie siatkarki pokonały 3:0 reprezentację USA i wywalczyły brązowy medal mistrzostw świata. Ale ich radość ze zwycięstwa została przyćmiona przez nieoczekiwaną deklarację Egonu, która w rozmowie ze swoim agentem zasugerowała, że być może był to jej ostatni występ w kadrze.

- To niepojęte. Oni mnie pytają, dlaczego jestem Włoszką. Jestem tym zmęczona, to mój ostatni mecz w reprezentacji - mówiła Egonu, zalewając się łzami. Toczącą się na uboczu scenę zarejestrował jeden z fanów, a nagranie szybko rozprzestrzeniło się w sieci.



Egonu crying pic.twitter.com/mBHhypGk8w — @whatsupban (@whatsupban) October 15, 2022





W rozmowie z telewizją Sky wyjaśniała później swoje słowa.

- To zaszczyt nosić niebieską koszulkę, ale bardzo chciałabym mieć wolny rok, żeby odpocząć. To ważne dla mnie i dla mojej głowy. Nieustannie jestem na celowniku. Pokażcie mi, gdzie popełniłam błąd i co mogłam zrobić lepiej - mówiła rozgoryczona Włoszka.

Rasistowskie podłoże krytyki

Wystarczyły trzy sety. Włoskie siatkarki z brązowym medalem mistrzostw świata Reprezentacja... czytaj dalej » - Nie wiem, kiedy to wszystko się zaczęło. To oczywiście też piękna historia, bo odkąd trafiłam do kadry, traktowałam rzecz bardzo poważnie i zawsze osiągałyśmy dobry wynik. Ale kiedy przychodził gorszy moment i przegrana, krytyka zawsze spadała na mnie - stwierdziła, sugerując rasistowskie podłoże krytycznych uwag.

- Z jednej strony śmieję się z ludzi, którzy mnie pytają, dlaczego w ogóle jestem Włoszką - powiedziała pochodząca z Cittadelli 23-letnia siatkarka. - Ale zastanawiam się, dlaczego mam reprezentować tych ludzi - dodała.

"Zemsta" dziennikarza?

- Muszę o to zapytać, zwłaszcza dziennikarzy. Chciałabym wiedzieć, co myślą, kiedy piszą pewne rzeczy. Chciałabym wiedzieć, co myślał pan Pasini, gdy napisał, że nie zasłużyłam na grę w drużynie narodowej - stwierdziła, nawiązując do sobotniego tekstu dziennikarza "La Gazzetta dello Sport" Gian Luki Pasiniego.

Opisał on możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń we włoskiej reprezentacji po przegranej w półfinale z Brazylią i odpadnięciu z walki o tytuł mistrzyń świata. Wskazał przy tym konflikt Egonu z trenerem Davide Mazzantim jako jedno ze źródeł niepowodzenia, a samą siatkarkę jako przyczynę możliwego zwolnienia selekcjonera.

Niektóre źródła sugerują jednak, że atak Pasiniego na gwiazdę włoskiej reprezentacji był swego rodzaju odwetem za to, że w trakcie turnieju unikała ona rozmów z przedstawicielami mediów.

Źródło: Getty Images Paola Egonu jest jedną z największych gwiazd siatkówki na świecie

Przyszłość uważanej za najlepszą atakującą świata Włoszki w drużynie narodowej pozostaje na razie niejasna, chociaż z jej rozmowy ze Sky wynikało, że "ostatni mecz w reprezentacji" nie był definitywną deklaracją.