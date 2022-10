Maria Stenzel najsmutniejsza w polskiej kadrze. Padło pytanie o przykrą sytuację, poleciały łzy

To był kolejny rollercoaster w wykonaniu naszych siatkarek. Wielu ekspertów nie dawało im szans z najlepiej grającą na tym turnieju reprezentacją Serbii, ale one sobie nic z tego nie robiły. Wygrały pierwszego seta (25:21). Owszem, w dwóch kolejnych musiały uznać wyższość swoich przeciwniczek (przegrały do 21 i 19), jednak podniosły się, doprowadzając do tie-breaka (26:24).

W nim Biało-Czerwone prowadziły 10:7, później także 13:12 i były dwie piłki od półfinału. Niestety, ostatnie słowo należało jednak do zespołu Serbii.

Oglądasz Wideo: tvn24 Maria Stenzel po meczu Polska - Serbia w ćwierćfinale MŚ

Stenzel: tanio skóry nie sprzedałyśmy

Stenzel nie uciekała przed kamerami, stanęła w ogniu pytań, w niełatwej dla siebie sytuacji.

- To był niesamowity turniej w naszym wykonaniu, natomiast my chciałyśmy więcej. Ta porażka na pewno boli, bo Serbki były w naszym zasięgu - zaznaczyła po meczu przygnębiona.

- W pierwszym secie grałyśmy swoją najlepszą siatkówkę i nie dałyśmy Serbkom wydostać się z tych ciężkich sytuacji. Miały twardy orzech do zgryzienia, żeby nas pokonać w tym meczu. Tanio skóry nie sprzedałyśmy, ale niestety - dodała libero naszej kadry.

Ona mogła czuć szczególny smutek połączony ze złością. Wtorkowe spotkanie zagrywką skończyła bowiem Jovana Stevanović, a Stenzel źle oceniła sytuację, spóźniła się i nie przyjęła piłki. To był ostatni akcent meczu. Dla Stenzel koszmarny.

Serbki wygrały tie-breaka 16:14, a libero Polek była pierwszą, która się rozpłakała. Koleżanki musiały ją pocieszać na parkiecie hali w Gliwicach.

Źródło: Newspix Stenzel nie mogła sobie darować ostatniej piłki

Gdy było już po wszystkim, na pytanie jednego z dziennikarzy, czy ta ostatnia piłka będzie jej się śniła, odparła krótko: - Na pewno.

Za moment rozpłakała się. Nie była w stanie wykrztusić z siebie kolejnych słów. Strefę mieszaną opuściła z płaczem.

Korneluk: byłyśmy bardzo blisko

Łzy podczas rozmowy z dziennikarzami widoczne były również na twarzy Agnieszki Korneluk.

- Wynik pokazuje, że to był bardzo zacięty mecz. Nawiązałyśmy walkę, byłyśmy bardzo blisko, a zabrakło naprawdę niewiele - przyznała nasza środkowa.

Oglądasz Wideo: tvn24 Agnieszka Korneluk po porażce z Serbią

Biało-Czerwone powinny być z siebie dumne. Na występ w ćwierćfinale mistrzostw świata w wykonaniu żeńskiej reprezentacji kibice czekali bowiem 60 lat.

Wyniki ćwierćfinałów:

Apeldoorn

Włochy - Chiny 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:17)

Brazylia - Japonia 3:2 (18:25, 18:25, 25:22, 27:25, 15:13)



Gliwice

USA - Turcja 3:0 (25:22, 25:15, 25:20)

Serbia - Polska 3:2 (21:25, 25:21, 25:19, 23:25, 16:14)



program półfinałów:



środa (Gliwice)

Serbia - USA (20.30)



czwartek (Apeldoorn)

Włochy - Brazylia (20.00)