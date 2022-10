Cóż to był za turniej. Polki zasłużyły na największe brawa, a Stysiak na medal

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2022 - terminarz, wyniki i tabele >>>

Serbki, a więc aktualne mistrzynie świata, w wielkim stylu przeszły przez pierwsze dwie fazy grupowe. Wygrały wszystkie dziewięć meczów. Straciły w nich tylko dwa sety, a stało się to w spotkaniu z Bułgarią, która ostatecznie pożegnała się z turniejem już po pierwszej części rywalizacji.

Potem podopieczne Daniele Santarellego wręcz nokautowały kolejne rywalki.

We wtorek w Gliwicach spotkały się ze zmotywowanymi Polkami, które jak wiele razy powtarzały, nie miały nic do stracenia.

Serbscy kibice mieli rację

Kibice z Bałkanów w mediach społecznościowych oraz na siatkarskich forach obawiali się tego meczu. Nie tylko niepokoili się dobrą grą Biało-Czerwonych na tej imprezie, ale i wsparciem fanów.

Jak się szybko okazało, mieli rację. Wspierane przez osiem tysięcy kibiców gospodynie miały świetny początek, potem rywalki nieco przejęły inicjatywę (14:11), ale druga cześć seta była niesamowita. Polki praktycznie nie popełniały błędów. Rywalki były bezradne.

Biało-Czerwone wygrały 25:21. To była prawdopodobnie ich najlepsza partia na tych mistrzostwach. W ataku miały 57 procent skuteczności. Na dodatek świetnie przyjmowały - 70 procent pozytywnego i 25 procent idealnego. Ten set bez wątpienia na długo pozostanie w pamięci nie tylko widzów, którzy go oglądali na trybunach, ale też samych zawodniczek. Źródło: PAP Tijana Bosković dostała mnóstwo piłek

"Boskoball" w wykonaniu Serbek

Przegrana partia wyraźnie rozzłościła obrończynie tytułu. Rozgrywająca Bojana Drca przestała korzystać z półśrodków. Praktycznie wszystkie piłki kierowała do Tijany Bosković. To była gra potocznie nazywana Boskoball, którą stosują także rozgrywające w jej tureckim klubie Eczacibasi.

25-latka, która przez wielu uważana jest za najlepszą atakującą świata, zaczęła koncert. W drugim secie zdobyła osiem, a w trzecim dziewięć punktów. Po trzech odsłonach miała 22. Po drugiej stronie dzielnie rywalizowała z nią Magdalena Stysiak (20), ale w pojedynkę nie mogła nic zrobić. Polka nie miała wystarczającego wsparcia.

"Stysiakball" w odpowiedzi Polek

Gdy w czwartym secie Serbki prowadziły 23:19, wydawało się, że nic nie przeszkodzi im już w awansie do środowego półfinału z Amerykankami. Wtedy jednak stało się znów coś wyjątkowego na tym turnieju. Polki odrobiły straty. Nie do zatrzymania była Stysiak. To do niej teraz wędrowały prawie wszystkie wystawy Joanny Wołosz. To była prawdziwa taktyka "Stysiakball". Zawodniczka Vero Volley Monza miała już 29 punktów, a Polki wygrały 26:24 i doprowadziły do tie-breaka. Źródło: Newspix Stysiak grała kapitalnie

W nim Stysiak nadal była fenomenalna. Zdobyła 11 punktów z 14 całego zespołu, ale dwie ostatnie akcje zakończyła Jovana Stevanović. Najpierw zaatakowała w swoim stylu z jednej nogi, a potem zaserwowała asa.

Stysiak dołączyła do najlepszych

Polki dostały owację na stojąco. Zasłużyły na nią jak nikt inny. To było coś fantastycznego i niezapominanego.

Najsmutniejsza była Stysiak, która łącznie zdobyła 40 punktów. Dołączyła tym samym do Małgorzaty Glinki, Malwiny Smarzek i Katarzyny Skowrońskiej, które kończyły mecz z co najmniej 40 punktami.

- Dziękujemy wam za całe wsparcie. Zawsze udawadnialiście, że jesteście najlepsi na świecie. Bardzo mało zabrakło. Dawałyśmy z siebie zawsze 100 procent. Jestem dumna z tego zespołu. W kolejnym roku damy z siebie jeszcze więcej - powiedziała do kibiców po meczu gwiazda Biało-Czerwonych.

Polska - Serbia 2:3 (25:21, 21:25, 19:25, 26:24, 14:16)

Polska: Joanna Wołosz, Agnieszka Korneluk, Kamila Witkowska, Zuzanna Górecka, Magdalena Stysiak, Olivia Różański – Maria Stenzel (libero) oraz Aleksandra Szczygłowska, Weronika Szlagowska, Monika Gałkowska, Katarzyna Wenerska, Klaudia Alagierska-Szczepaniak.

Serbia: Bojana Drca, Bianka Busa, Tijana Boskovic, Brankica Mihajlovic, Maja Aleksic, Jovana Stevanovic, Teodora Pusic (libero) oraz Bojana Milenkovic, Sladjana Mirkovic, Ana Bjelica, Aleksandra Jegdic, Katarina Lazovic.

Wyniki ćwierćfinałów:

Apeldoorn

Włochy – Chiny 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:17)

Brazylia – Japonia 3:2 (18:25, 18:25, 25:22, 27:25, 15:13)

Gliwice

USA – Turcja 3:0 (25:22, 25:15, 25:20)

Serbia – Polska 3:2 (21:25, 25:21, 25:19, 23:25, 16:14)

program półfinałów:

środa (Gliwice)

Serbia - USA (20.30)

czwartek (Apeldoorn)

Włochy - Brazylia (20.00)