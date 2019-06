Do Korei po awans. Sytuacja Polek w Lidze Narodów 2019

Biało-Czerwone przed tygodniem w silnie obsadzonym turnieju w chińskim Jiangmen zdobyły tylko jeden punkt w trzech meczach. Drużyna trenera Jacka Nawrockiego przegrała z Turcją 2:3, z Chinami 0:3 i ze Stanami Zjednoczonymi 1:3.

To kosztowało ją spadek z szóstej na siódmą pozycję w tabeli. Do turnieju finałowego, który w dniach 3-7 lipca odbędzie się chińskim mieście Nankin, zakwalifikuje się pięć najlepszych reprezentacji z rundy zasadniczej, a stawkę uzupełni gospodarz. Chinki są na razie na piątej pozycji.

Tyle samo punktów

Kłopoty kadrowe Polek przed kolejnym turniejem Ligi Narodów Tylko z jedną... czytaj dalej » Obecnie szóstą lokatę zajmuje z kolei Japonia, która ma tyle samo zwycięstw i punktów co Polska. Wtorkowa konfrontacja obu drużyn może w dużej mierze zadecydować, który z tych zespołów poleci do Chin. Rywalkami Biało-Czerwonych będą też siatkarki Dominikany, które teoretycznie mają jeszcze szansę na awans do Final Six. Musiałyby jednak wygrać wszystkie mecze i liczyć na korzystne dla nich rozstrzygnięcia w innych spotkaniach.



Na zakończenie polskim reprezentantkom przyjdzie zmierzyć się z gospodyniami imprezy Koreankami, które z jednym zwycięstwem na koncie zamykają tabelę. Azjatki wystąpią jednak przed własną publicznością i w tym ostatnim turnieju nie muszą być tylko dostarczycielem punktów.



W Korei Biało-Czerwone wystąpią w takim samym składzie, jak w Chinach. Wciąż pod znakiem zapytania stoi udział w meczach rozgrywającej Joanny Wołosz, która dołączyła do reprezentacji przed zawodami w Jiangmen (wystąpiła też w inauguracyjnym turnieju w Opolu). Siatkarka wraca do zdrowia po kontuzji stawu skokowego i w Chinach tylko kibicowała koleżankom. Trener Nawrocki do dyspozycji ma tylko jedną zdrową rozgrywającą - Julię Nowicką.



Turniej w Boryeongu (godziny wg czasu polskiego)



wtorek:

Japonia - Polska (6.30)

Korea Płd. - Dominikana (10.00)



środa:

Polska - Dominikana (6.30)

Korea Płd. - Japonia (10.00)



czwartek:

Japonia - Dominikana (6.30)

Polska - Korea Płd. (10.00)