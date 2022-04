Ruszyły rajdowe mistrzostwa Polski. Załoga TVN Turbo celuje w podium

Rywalizację w MP otwiera jubileuszowy, 50. Rajd Świdnicki-Krause. W stawce są 82 załogi, w tym 14 w najmocniejszych rajdówkach R5/Rally2. Swoją reprezentację ma również TVN Turbo, którego kierowcą jest Łukasz Byśkiniewicz.

Groźny wypadek w Rajdzie Chorwacji. Auto stanęło w płomieniach Do groźnego... czytaj dalej » - Konkurencja jest potężna, myślę, że to będą fantastyczne zawody. Mamy zagraniczne gwiazdy, byłych mistrzów Polski. Myślałem, że konkurencja będzie mniejsza, ale ku uciesze wszystkich kibiców stawka jest naprawdę zacna. Wszyscy bardzo dobrze znamy te odcinki specjalne, a to gwarantuje, że prawe nogi będą maksymalnie wciskać pedał gazu - mówił jeszcze przed startem rajdu Byśkiniewicz.

- Chcemy powalczyć o podium. Taki jest cel, nie będę tego ukrywał. Wiele lat już startujemy, więc jesteśmy gotowi, żeby to zrobić. Wiele rzeczy musi się poskładać, potrzebne jest przede wszystkim szczęście - dodał.

Bez aktualnego mistrza

Rekordzistami imprezy w Świdnicy są Marian Bublewicz i Janusz Kulig, którzy wygrywali tam pięciokrotnie. Po cztery zwycięstwa mają na koncie Andrzej Koper, Kajetan Kajetanowicz oraz Grzegorz Grzyb.

Oglądasz Wideo: tvn24 Ruszają samochodowe rajdowe mistrzostwa Polski



Poprzednią edycję, rozegraną w Świdnicy w październiku, wygrał Kacper Wróblewski, który o 6,4 s wyprzedził Wojciecha Chuchałę (obaj Skoda Fabia Rally2 Evo).



Aktualnym mistrzem Polski jest Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo). W tym roku nie będzie jednak bronił tytułu, wystąpi bowiem w mistrzostwach świata (FIA World Rally Championship) w kategorii WRC2. Pierwszy start notuje w trwający weekend na bałkańskich asfaltach podczas Rajdu Chorwacji.



W Chorwacji oglądamy dwie polskie załogi, obok Marczyka sezon mistrzostw świata zainauguruje także Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Terminarz Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski:



Świdnica, 23-24 kwietnia: asfaltowy Rajd Świdnicki-Krause,

Białystok, 21-22 maja: szutrowy Rajd Podlaski (runda mistrzostw Litwy),

Mikołajki, 10-12 czerwca: szutrowy ORLEN 78. Rajd Polski (runda ME),

Kielmy (Litwa), 9-10 lipca: szutrowy Rajd Żmudzi,

Rzeszów, 4-6 sierpnia: asfaltowy Rajd Rzeszowski

Chorzów, 9-10 września: asfaltowy Rajd Śląska

Wisła, 30 września - 1 października: asfaltowy Rajd Wisły

Koszyce (Słowacja), 21-23 października: asfaltowy Rajd Koszyc (runda mistrzostw Słowacji)

Puławy, data do potwierdzenia: asfaltowy Rajd Nadwiślański.