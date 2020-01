Spektakularny wypadek w Rajdzie Monte Carlo. Za kółkiem mistrz świata

Wypadek miał miejsce nad ranem, drugiego dnia rywalizacji, na dziesiątym kilometrze czwartego odcinka specjalnego.

Prowadzony przez Tanaka samochód i20 Coupe wychodząc z zakrętu zjechał na pobocze. Nie tracąc prędkości wpadł do rowu, następnie przeleciał w powietrzu kilkanaście metrów, a na koniec, po kolejnym kontakcie z podłożem, przekoziołkował nad przydrożnymi drzewami.

Według nieoficjalnych informacji, w momencie wypadku licznik w Hyundaiu mistrza świata wskazywał 184 km/h. Moment zdarzenia nagrała jedna z osób stojących przy trasie.





Huge crash for Ott Tanak at the Monte Carlo rallye this morning... fortunately they are all ok Tres gros accident ce matin au Monte Carlo pour @otttanak et son copilote Martin Järveoja.. heureusement sans bobos... #Repostpic.twitter.com/Y1tThAWo54 — Fast & Fabulous (@fast_fabulous) January 24, 2020







Choć wydarzenie wyglądało dramatycznie, to wiele wskazuje na to, że ekipa Hyundaia wyszła ze wszystkiego bez szwanku. Niedługo po zdarzeniu Hyundai uspokoił kibiców, pisząc na swoim twitterowym koncie, że załoga ma się dobrze.

Ambicja prowadzi byłego mistrza. "Wrócę na Rajd Dakar, by wygrać" Z tego, co... czytaj dalej » Później dodano, że obydwaj opuścili samochód o własnych siłach i uniknęli obrażeń. "Tanak i Jarveoja zostali zabrani do szpitala na badania, co jest standardową procedurą po tego typu wypadkach" - poinformowano.

Oblodzone i zaśnieżone trasy

Rajd Monte Carlo - pierwszy wyścig w sezonie 2020 - odbywa się na nawierzchni mieszanej. Trasy, miejscami oblodzone i zaśnieżone, wiodą między innymi przez francuskie Alpy. Właśnie w nich doszło do piątkowego wypadku.

Po czterech oesach prowadzi Brytyjczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris). Przed wypadkiem Tanak zajmował czwartą pozycję w klasyfikacji rajdu.



Estończyk po raz pierwszy startuje w barwach Hyundaia. W ubiegłym roku tytuł wywalczył w Toyocie.



Rajd Monte Carlo potrwa do niedzieli