Ciężarówka podskoczyła na nierówności i zahaczyła o śmigłowiec

To będzie nietypowy Rajd Dakar. Wszystko z powodu epidemii koronawirusa, która spowodowały zmiany w normalnych przygotowaniach do rywalizacji. Zobacz fragment pierwszego odcinka "Raportu z Dakaru".

To co najważniejsze na trasie Dakaru w kategorii załóg samochodowych.

Szibałow miał przed sobą wolną przestrzeń. Pędził więc tak szybko, jak tylko pozwalał mu jego Kamaz. Nie mógł się spodziewać, że tuż nad jego dachem znajduje się helikopter organizatora rajdu. Nie miał też wpływu na samą kolizję - jego ciężarówka wyskoczyła na nierówności i zahaczyła o śmigłowiec.

Z dachu Kamaza zostało urwanych kilka elementów, a pilot helikoptera momentalnie po kontakcie odleciał od ciężarówki. Tragedii na szczęście udało się uniknąć.



#DakarRally2021#DakarInSaudi#dakar#Dakar#kamaz#داكار2021# helicopter crashed the roof of the kamaz today pic.twitter.com/rG2p1EcpIl — Muaath (@Muaath___) January 15, 2021





- Samochód Antona Szibałowa dotarł do mety z rozerwanym wlotem powietrza na dachu - relacjonował w rozmowie z RIA Novosti Erik Chajrullin z zespołu rosyjskiego kierowcy. - Wyglądało to dość dziwnie. Na szczęście nic się nie stało, ale trzeba się zastanowić nad kwestią bezpieczeństwa lotów organizatora - dodał.

Dominacja Kamaza

Szibałow ukończył Rajd Dakar na drugim miejscu. Zresztą na podium stanął w towarzystwie wyłącznie swoich rodaków z ekipy Kamaz-Master. Najlepszy był Dmitrij Sotnikow, a trzeci Airat Mardiejew.

W 30. starcie w Dakarze Kamaz wygrał go już po raz 18.



A big round of applause for Dmitry Sotnikov! He won the Dakar in the trucks category. #Dakar2021@KAMAZmasterTEAMpic.twitter.com/vXQ0tAwgES — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021

Wyniki 12. etapu



samochody

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania/Mini) 2:17.33

2. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota) strata 2.13

3. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (Francja/Mini) 2.53

...

6. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 6.35



klasyfikacja końcowa

1. Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger (Francja/Mini) 44:28.11

2. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota) 13.51

3. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania/Mini) 1:00.57

4. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Toyota) 2:35.03



motocykle

1. Ricky Brabec (USA/Honda) 2:17.02

2. Kevin Benavides (Argentyna/Honda) 2.17

3. Matthias Walkner (Austria/KTM) 4.13

...

28. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM) 35.06



klasyfikacja końcowa

1. Kevin Benavides (Argentyna/Honda) 47:18.14

2. Ricky Brabec (USA/Honda) 4.56

3. Sam Sunderland (W.Brytania/KTM) 15.57

...

28. Konrad Dąbowski (Polska/KTM) 11:06.22



quady

1. Pablo Copetti (USA/Yamaha) 3:11.30

2. Manuel Andujar (Argentyna/Yamaha) 23

3. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 2.25



klasyfikacja końcowa

1. Manuel Andujar (Argentyna/Yamaha) 60:28.29

2. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha) 33.34

3. Pablo Copetti (USA/Yamaha) 3:00.58

4. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha) 6:50.05



klasyfikacja końcowa pojazdów UTV

1. Francisco Lopez Contardo, Juan Pablo Latrach (Chile/Can-Am) 53:41.02

2. Austin Jones, Gustavo Gugelmin (USA, Brazylia/Can-Am) 17.23

3. Aron Domżała, Maciej Marton (Polska/Can-Am) 51.53

4. Michał Goczał, Szymon Gospodarczyk (Polska/Can-Am) 1:13.58

....

8. Marek Goczał, Rafał Marton (Polska/Can-Am) 4:41.09



klasyfikacja końcowa ciężarówek

1. Kierowca Dmitri Sotnikow (Rosja/Kamaz) 48:23.21

2. Anton Szibałow (Rosja/Kamaz) 39.38

3. Airat Mardiejew (Rosja/Kamaz) 1:14.35