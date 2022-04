Groźny wypadek w Rajdzie Chorwacji. Auto stanęło w płomieniach

Warunki na trasie były trudne. Mokre i bardzo śliskie asfalty sprawiały kierowcom spore problemy. Hyundai I20 Rally1 uderzył tyłem w skarpę i zapalił się. Kierowca oraz pilot Elliott Edmondson o własnych siłach opuścili auto, zostali przewiezieni do szpitala na badania kontrolne.



A look at the incident which eventually caused Solberg's Hyundai i20 N to catch fire pic.twitter.com/Si4oDPhTXd — Autosport (@autosport) April 23, 2022

"Uszkodził tył samochodu"

- Najważniejsze jest to, że Oliver i Elliott mają się dobrze, wszystko z nimi w porządku - przekazał po rozmowie z Solbergiem i Edmondsonem Julien Moncet, zastępca dyrektora zespołu Hyundai.

Ujawnił, że pożar został spowodowany przez układ wydechowy. Incydent uruchomił również czerwone światło w zestawie hybrydowym. Nie wiadomo, czy samochód będzie sprawny podczas niedzielnych etapów.

- Nie znamy jeszcze pełnej historii zdarzenia, ale z tego co wiemy, Oliver obrócił się i uszkodził tył samochodu - podkreślił Moncet.



The aftermath of the Solberg crash. Edmondson activated the internal fire extinguisher that didn't really put the fire out #CroatiaRally#WRCLive



Jure Pahor via YouTube pic.twitter.com/5ZNVuVoUi7 — Markus Ippach (@ma_ipp) April 23, 2022

Pierwszy sobotni odcinek rajdu zdołali ukończyć tylko Elfyn Evans, Esapekka Lappi, Thierry Neuville, Pierre-Louis Loubet, Takamoto Katsuta i Gus Greensmith. Po wypadku Norwega i Brytyjczyka organizatorzy przerwali etap. Niedługo później go odwołali.

W rajdzie nadal prowadzi Fin Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Rally1), drugi ze stratą 18,2 s jest Estończyk Ott Tanak (Hyundai I20 Rally1).



Startujący w WRC2 Kajetan Kajetanowicz jest czwarty w swojej kategorii, natomiast debiutujący w mistrzostwach świata Mikołaj Marczyk (obaj Skoda Fabia Rally2) plasuje się na 10. pozycji.



W Chorwacji nie rywalizują dwaj najbardziej utytułowani zawodnicy ostatnich lat - zwycięzca styczniowego Rajdu Monte Carlo Francuz Sebastien Loeb oraz obrońca tytułu mistrza świata, jego rodak Sebastien Ogier.