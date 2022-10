Auto Krzysztofa Hołowczyca dachowało. "Kierowca został pouczony"

Hołowczyc: to dla niego nowe urządzenie

Video: tvn24

Hołowczyc: to dla niego nowe urządzenie

2.08 | - Te testy dadzą odpowiedź, czy on się nadaje. Pokażą, jak wygląda jego niesprawność, bo wiemy, że gdybyśmy ścigali się głową, to Robert jest kierowcą fenomenalnie utalentowanym - stwierdził na antenie TVN24 były kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc. - Dla wszystkich byłby to cudowny comeback, wyjątkowy powrót, gdzie człowiek po tak ciężkich przeżyciach walczy, a jeszcze, daj Boże, zwycięża - mówił "Hołek" przy okazji testów Formuły 1, które odbywają się w środę na węgierskim torze Hungaroring.

»