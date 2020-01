Śmiertelne żniwo Dakaru. Motocyklista zmarł po wypadku na 11. etapie

W zeszłym roku w rywalizacji motocyklistów najlepszy był Toby Price. Był to nie lada wyczyn, gdyż Australijczyk doznał kontuzji nadgarstka. Czy w Arabii Saudyjskiej Price znów odniesie triumf?

Pierwszy etap Rajdu Dakar wygrała rosyjska trójka Anton Szibałow, Dmitrij Nikitin oraz Iwan Tatarinow. Odcinek prowadził z Dżuddy do malowniczo położonego nad Morzem Czerwonym biwaku w Al-Wadżh. Liczył 752 kilometry, z tego 319 to odcinek specjalny. Transmisje z Rajdu Dakar w Eurosporcie.

Pierwszy etap Rajdu Dakar sensacyjnie wygrał litewski kierowca Mini Vaidotas Zala. Odcinek prowadził z Dżuddy do malowniczo położonego nad Morzem Czerwonym biwaku w Al-Wadżh. Liczył 752 kilometry, z tego 319 to odcinek specjalny. Transmisje z Rajdu Dakar w Eurosporcie.

Pierwszy etap motocyklowej rywalizacji Rajdu Dakar wygrał Toby Price. Dobrze pojechali motocykliści Orlen Teamu Maciej Giemza i Adam Tomiczek. Pierwszy z nich jest klasyfikowany na 28. pozycji, a drugi na 33. Odcinek prowadził z Dżuddy do malowniczo położonego nad Morzem Czerwonym biwaku w Al-Wadżh. Liczył 752 kilometry, z tego 319 to odcinek specjalny. Transmisje z Rajdu Dakar w Eurosporcie.

Zobacz, co słychać u naszych bohaterów. Jak poradzili sobie z trudnościami 4. etapu Rajdu Dakar?

Zobacz, co wydarzyło się podczas czwartego etapu Rajdu Dakar w kategorii quadów. Błąd na trasie spowodował, że Rafał Sonik spadł na 4. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Zobacz, co powiedzieli zawodnicy Orlen Team po czwartym etapie Rajdu Dakar. Rajd zakończy się w piątek 17 stycznia.

Zobacz, co wydarzyło się w kategorii ciężarówek na piątym etapie Rajdu Dakar. Liderem klasyfikacji jest rosyjska załoga KAMAZ - MASTER z kierowcą Andriejem Karginowem.

Kevin Benavides (Argentyna/Honda CRF 450 Rally) wygrał 7. etap Rajdu Dakar z Rijadu do Wadi ad-Davasir. Motocyklista Orlen Teamu Maciej Giemza zajął 25., a Krzysztof Jarmuż - 61. pozycję. W klasyfikacji generalnej motocykli Rajdu Dakar Polak zajmuje na 19. pozycję. Oto podsumowanie 7. etapu Rajdu Dakar w kategorii motocykli.

Carlos Sainz i Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini John Cooper) wygrali 7. etap Rajdu Dakar z Rijadu do Wadi ad-Davasir. Jakub Przygoński był ósmy. W klasyfikacji generalnej w kategorii samochodów Rajdu Dakar Polak zajmuje na 32. pozycję. Oto podsumowanie 7. etapu Rajdu Dakar w kategorii samochodów.

Zobacz, co wydarzyło się w kategorii ciężarówek na siódmym etapie Rajdu Dakar. Liderem klasyfikacji jest rosyjska załoga KAMAZ - MASTER z kierowcą Andriejem Karginowem.

Na trasie 7. etapu Rajdu Dakar śmierć poniósł Paulo Goncalves. Dzień później dakarowa rodzina pożegnała Portugalczyka, a motocykliści i kierowcy quadów pozostali na biwaku. Do rywalizacji wrócą we wtorek.

Stephane Peterhansel i Portugalczyk Paulo Fiuza (Francja, Portugalia/Mini John Cooper) wygrali 9. etap Rajdu Dakar z Wadi Al Dawasir do Haradh. Jakub Przygoński był czwarty. W klasyfikacji generalnej w kategorii samochodów Rajdu Dakar Polak zajmuje na 25. pozycję. Oto podsumowanie 9. etapu Rajdu Dakar w kategorii samochodów.

Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna FR 450) wygrał 9. etap Rajdu Dakar z Wadi Al Dawasir do Haradh. Motocyklista Orlen Teamu Maciej Giemza zajął 21., a Krzysztof Jarmuż - 63. pozycję. W klasyfikacji generalnej motocykli Rajdu Dakar Polak zajmuje na 18. pozycję. Oto podsumowanie 9. etapu Rajdu Dakar w kategorii motocykli.

Carlos Sainz (Bahrain JCW X-Raid Team), który prowadzi w klasyfikacji generalnej w kategorii samochodów, był najszybszy na 10. etapie Rajdu Dakar. Drugie miejsce zajął Jakub Przygoński (Orlen Racing Team), a trzecie Giniel de Villiers (Toyota Gazoo Racing). Drugi w "generalce" Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) traci do Sainza ponad 18 minut.

Bardzo groźny wypadek miał Fernando Alonso na trasie 10. etapu Rajdu Dakar. Hiszpan za szybko pokonał wydmę, przez co jego samochód wystrzelił w powietrze, a następnie dachował i rolował. Na szczęście jemu i jego pilotowi nic się nie stało.

Wśród motocyklistów najszybszy na 11. etapie Rajdu Dakar był Chilijczyk Pablo Quintanilla (Husqvarna FR 450). Liderem pozostał Amerykanin Ricky Brabec (Honda CRF 450 Rally). Niestety na tym odcinku poważny wypadek miał Holender Edwin Straver. Holender trafił do szpitala w stanie krytycznym.

Afryka, Ameryka Południowa, a teraz Azja. W 2020 roku Rajd Dakar odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. To nowy, niezwykle ekscytujący rozdział w jednej z najsłynniejszych imprez rajdowych. Co czeka na kierowców w tej odsłonie?

"Oszuści na Dakarze". Rosjan zdradziła kamera w kokpicie "Rajd Dakar ma... czytaj dalej » Straver, który w Dakarze startował po raz trzeci, miał wypadek na 11. etapie. Do tragedii miało dojść przy dosyć niewielkiej prędkości (ok. 50 km/h). Holender jednak upadł najgorzej, jak mógł - uderzył głową o bardzo twarde podłoże.

Lekarze od razu informowali, że Straver złamał jeden z kręgów szyjnych, a akcja serca została zatrzymana na co najmniej dziesięć minut. Nie był reanimowany. Później przewieziono go szpitala w Rijadzie, a następnie z powrotem do Holandii.

W środę rodzina motocyklisty wydała jedynie krótki komunikat o krytycznym stanie 48-latka. W czwartek wieczorem stwierdzono zgon.

Rok temu wygrywał

Straver w Dakarze startował w klasie "Original by Motul", do której zgłaszają się półamatorzy. Uczestnicy nie mogą korzystać z pomocy profesjonalnego zespołu. Dakar muszą przejechać, mając do dyspozycji ograniczoną liczbę narzędzi. Przed rokiem Holender był najlepszy w tej kategorii.