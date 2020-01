Stary mistrz oklaskiwał nowego. Król Carlos III

Al-Attiyah wygrał 12., ostatni etap Dakaru, który prowadził z Haradh do Qiddiyi, ale szans na obronę tytułu nie miał. Sainz był za dobry. Legenda rajdów (26 zwycięstw w WRC) i ojciec jeżdżącego w Formule 1 Carlosa juniora przed ostatnim dniem ścigania się po bezdrożach Arabii Saudyjskiej miał ponad 10 minut zapasu. Od trzeciego etapu prowadził i pozycji lidera 42. edycji Dakaru nie oddał do końca. W sumie 57-letni kierowca wygrał w tym roku cztery z 12 odcinków.

Nad Katarczykiem utrzymał ponad sześć minut przewagi. Zresztą Al-Attiyah powitał go na mecie. Już z daleka go oklaskiwał, a gdy Hiszpan wysiadł ze swojego Mini, wyściskał go i pogratulował.

"Zdjęcie dnia, a może i całego Rajdu Dakar" - doceniają gest ustępującego mistrza hiszpańskie media. A na stronie Dakaru dodano: "Absolutne ucieleśnienie sportowej rywalizacji".

The absolute embodiment of sportsmanship: @AlAttiyahN waiting for @CSainz_oficial to congratulate him on his #Dakar2020 triumph.



Give it up for those two legends



A.S.O. / C. Lopez pic.twitter.com/oCPnUKo8Hl — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2020





- Tegoroczny Dakar był bardzo trudny od samego początku. Nasza trójka, ja, Al-Attiyah i Stephane Peterhansel, jechaliśmy na dużym ryzyku, z maksymalną prędkością. Walczyliśmy do upadłego od pierwszego etapu, bo wiedzieliśmy, że inaczej się nie da. Wygrałem! Jestem szczęśliwy. Kosztowało mnie to wiele wysiłku. Dla weterana takiego jak ja to coś genialnego - cieszył się na mecie Sainz.

Źródło: PAP/EPA Carlos Sainz i jego pilot Lucas Cruz z zespołu Bahrain JCW X-Raid Team

Dla niego to trzeci tytuł mistrza Dakaru. Poprzednio wygrywał w 2010 i 2018 roku. Czy weźmie udział w kolejnej edycji, nie chciał ujawnić. - Zapytajcie mnie o to później - stwierdził tylko.

W kategorii kierowców samochodów startował Jakub Przygoński. W piątek uplasował się w drugiej dziesiątce. Na początku rajdu miał kłopoty techniczne i poniósł ogromne straty, dlatego nie liczył się już w walce o czołowe lokaty.

Najlepszym z Polaków był jeżdżący na quadzie Rafał Sonik. W tym roku uplasował się na trzecim miejscu. Kilka razy kończył etapy w Arabii Saudyjskiej na podium i w klasyfikacji generalnej stracił niewiele ponad godzinę do zwycięzcy Chilijczyka Ignacio Casalego. Drugie miejsce zajął Francuz Simon Vitse (18.24 straty). Piąte miejsce wśród quadów zajął Kamil Wiśniewski.

W rywalizacji motocyklistów zwyciężył Amerykanin Ricky Brabec. Siedemnaste miejsce zajął Maciej Giemza, a Krzysztof Jarmuż był 44.



Wśród kierowców ciężarówek najlepsza okazała się załoga Rosjanina Andrieja Karginowa. Szósty był Holender Janus van Kasteren m.in. z Dariuszem Rodewaldem, dziewiąty - Francuz Patrice Garrouste z Szymonem Gospodarczykiem, a 18. Robert Szustkowski z Jarosławem Kazberukiem i Czechem Filipem Skrobankiem.

Wyniki 12. etapu:

samochody

1. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Hilux) 1:17.30

2. Yasir Seaidan, Aleksy Kuzmicz (A. Saudyjska, Rosja/Mini John Cooper) strata 1.32

3. Orlando Terranova, Bernardo Graue (obaj Argentyna/Mini John Cooper) 3.16

...

14. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 7.53

Klasyfikacja końcowa:

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini John Cooper) 42:59.17

2. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Hilux) strata 6.21

3. Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza (Francja, Portugalia/Mini John Cooper) 9.58

...

19. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 8:35.18



motocykle

1. Jose Ignacio Cornejo Florimo (Chile/Honda CRF 450 Rally) 1:28.15

2. Ricky Brabec (USA/Honda CRF 450 Rally) strata 53 s

3. Toby Price (Australia/Red Bull KTM Factory Team) 2.25

...

9. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 4.33

55. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM Rally Replica) 36.55



Klasyfikacja końcowa:

1. Ricky Brabec (USA/Honda CRF 450 Rally) 40:02.36

2. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna FR 450) strata 16.26

3. Toby Price (Australia/Red Bull KTM Factory Team) 24.06

...

17. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 3:51.42

44. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM Rally Replica) 14:32.09



quady

1. Arkadiusz Lindner (Polska/Can-Am Renegade 850) 1:53.15

2. Simon Vitse (Francja/Yamaha Raptor 700) strata 1.25

3. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor 700) 4.17

4. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor 700) 5.32

5. Manuel Andujar (Argentyna/Yamaha Raptor 700) 6.43

6. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) 8.58



Klasyfikacja końcowa:

1. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor 700) 52:04.39

2. Simon Vitse (Francja/Yamaha Raptor 700) strata 18.24

3. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor 700) 1:04.15

4. Manuel Andujar (Argentyna/Yamaha Raptor 700 3:30.16

5. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) 4:38.53

...

12. Arkadiusz Lindner (Polska/Can-Am Renegade 850) 32:43.14



ciężarówki

1. Andriej Karginow (Rosja/Kamaz 43509) 1:28.41

(załoga: Andriej Mokiejew, Igor Leonow - obaj Rosja)

2. Aliaksiej Wisznieuski (Białoruś/MAZ 5309RR) strata 2.01

(Maksim Nowikau, Andriej Niewiarowicz - obaj Białoruś)

3. Martin Macik (Czechy/Iveco Powerstar) 2.41

(Frantisek Tomasek, David Svanda - obaj Czechy)

...

10. Janus van Kasteren (Holandia/Iveco Powerstar) 6.42

(Dariusz Rodewald, Marcel Sneijders - Polska, Holandia)

11. Patrice Garrouste (Francja/Tatra Jamal) 6.54

(Szymon Gospodarczyk, Petr Vojkovsky - Polska, Czechy)

19. Robert Szustkowski (Polska/Tatra Jamal) 27.19

(Jarosław Kazberuk, Filip Skrobanek - Polska, Czechy)



Klasyfikacja końcowa:

1. Andriej Karginow (Rosja/Kamaz 43509) 46:33.36

(załoga: Andriej Mokiejew, Igor Leonow - obaj Rosja)

2. Anton Szybałow (Rosja/Kamaz 43509) strata 42.26

(Dmitrij Nikitin, Iwan Tatarinow - obaj Rosja)

3. Siarhiej Wiazowicz (Białoruś/MAZ 6440RR) 2:04.42

(Paweł Haranin, Anton Zaparoszczanka - obaj Białoruś)

...

6. Janus van Kasteren (Holandia/Iveco Powerstar) 4:26.57

(Dariusz Rodewald, Marcel Sneijders - Polska, Holandia)

9. Patrice Garrouste (Francja/Tatra Jamal) 6:07.53

(Szymon Gospodarczyk, Petr Vojkovsky - Polska, Czechy)

18. Robert Szustkowski (Polska/Tatra Jamal) 21:23.58

(Jarosław Kazberuk, Filip Skrobanek - Polska, Czechy)



lekkie pojazdy UTV

1. Reinaldo Varela, Gustavo Gugelmin (obaj Brazylia/Can-Am Maverick X3) 1:36.19

2. Austin Jones, Kellon Walch (obaj USA/Can-Am Maverick) strata 3.18

3. Siergiej Kariakin, Anton Własiuk (obaj Rosja/Can-Am Maverick X3) 3.40

...

10. Aron Domżała, Maciej Marton (Polska/Can-Am Maverick X3) 8.46

19. Maciej Domżała, Rafał Marton (Polska/Can-Am Maverick X3) 16.05



Klasyfikacja generalna:

1. Casey Currie, Sean Berriman (obaj USA/Can-Am Maverick) 53:25.52

2. Siergiej Kariakin, Anton Własiuk (obaj Rosja/Can-Am Maverick X3) strata 39.12

3. Francisco Lopez, Juan Pablo Latrach (obaj Chile/Can-Am Maverick X3) 52.36

...

13. Maciej Domżała, Rafał Marton (Polska/Can-Am Maverick X3) 7:27.26

30. Aron Domżała, Maciej Marton (Polska/Can-Am Maverick X3) 54:58.57