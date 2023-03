Mistrz olimpijski nagle zawiesza starty. "Zmagam się z problemami psychicznymi"

4.08 | Podczas pływackich mistrzostw Europy w Glasgow Adam Peaty ustanowił rekord świata na 100 m stylem klasycznym. Brytyjczyk miał czas 57,00 s, a poprzedni najlepszy rezultat, który również należał do niego, poprawił o 0,13 s.

Białoruska medalistka olimpijska skazana. Protestowała przeciwko reżimowi Łukaszenki Alaksandra... czytaj dalej » "Jak już niektórzy może wiedzą, od jakiegoś czasu zmagam się z problemami psychicznymi. Ważne, żeby w tych zmaganiach być ze sobą i innymi szczerym, dlatego muszę przyznać, że czuję się zmęczony, nie jestem sobą i nie mogę cieszyć się sportem jak przez ostatnie 10 lat" - oświadczył 28-letni Anglik w mediach społecznościowych.



Według niego niektórzy mogą to nazwać "wypaleniem zawodowym". "Ja wiem tylko, że nie znalazłem odpowiedzi, których szukałem w ostatnich latach" - dodał i przyznał, że rozbrat ze sportem to jedna z prób znalezienia balansu w jego życiu.

Multimedalista

Peaty nie ujawnił, na jak długo zamierza wziąć rozbrat ze sportem, ale zaznaczył, że będzie kontynuował przygotowania do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich.



"Chociaż nadal trenuję, zdecydowałem się wycofać z mistrzostw Wielkiej Brytanii w przyszłym miesiącu. Robię to po to, aby być w jak najlepszej dyspozycji w Paryżu" - ogłosił utytułowany żabkarz, który w tym stylu był najlepszy na 100 m w igrzyskach w Rio de Janeiro i Tokio, a w stolicy Japonii triumfował także w sztafecie 4x100 m st. zmiennym.



W dorobku ma też osiem złotych medali mistrzostw świata i 17 z czempionatu europejskiego, w tym jeden na krótkim basenie.