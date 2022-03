Polak wyróżniony za rzut tyłem do bramki. "Wydawało się, że już nic z tej akcji nie będzie"

Po 20. minucie drugiej połowy TBV Lemgo zaczęło popełniać szkolne błędy. Zawodnicy Orlen Wisły Płock skrzętnie to wykorzystywali, dzięki czemu wyszli na 4-bramkową przewagę. Liga Europejska piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Orlen Wisła Płock rozpoczęła drugą połowę meczu z TBV Lemgo, przegrywając 13:15. Z czasem polski zespół odrobił straty i doprowadził do remisu 20:20. Liga Europejska piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Liga Europejska piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i w Playerze

Piłkarze ręczni Orlen Wisły wygrali na wyjeździe z niemieckim TBV Lemgo Lippe 31:28, a Daszek zdobył trzy bramki. Ta z 12. minuty znalazła się na czwartym miejscu w zestawieniu europejskiej federacji.

"Sytuacja wymuszona"

Skrzydłowy, grający coraz częściej na pozycji prawego rozgrywającego, kapitalnie wymanewrował zwodem Frederika Simaka i stojąc tyłem do bramki, oddał rzut. Kompletnie zaskoczył bramkarza Petera Johannessona, który próbował interweniować, gdy piłka była już w siatce.

- Ależ to zrobił fenomenalnie reprezentant Polski! Kiedy wydawało się, że już nic z tej akcji nie będzie, to za plecami wyrzucił tę piłkę Michał. To była sytuacja wymuszona, ale Daszek już w trudniejszych sytuacjach sobie radził - relacjonowali komentatorzy Eurosportu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Fantastyczny gol Daszka w 1. połowie meczu TBV Lemgo – Orlen Wisła Płock

Wyżej za pierwsze mecze 1/8 finału oceniono tylko trzy trafienia - Lukasa Zerbe w meczu z płocczanami, gracza IK Savehof Sebastiana Karlssona z Kadetten oraz Theo Monara z Nantes w spotkaniu z Fuechse Berlin.

Oglądasz Wideo: Eurosport Najlepsze gole po pierwszych meczach 1/8 finału Ligi Europejskiej

Zestawienie najlepszych obron tej serii gier wygrał Emil Nielsen z Nantes, który popisał się podwójną interwencją.

Oglądasz Wideo: Eurosport Najlepsze obrony po pierwszych meczach 1/8 finału Ligi Europejskiej

Rewanżowe spotkanie wicemistrzowie Polski rozegrają we wtorek w Płocku. Stawką jest awans do ćwierćfinału.