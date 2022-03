Solidna zaliczka Orlen Wisły Płock w walce o ćwierćfinał Ligi Europejskiej

Orlen Wisła Płock przegrywała już trzema bramkami, ale w końcu polski zespół przebudził się w starciu z Fenix Toulouse. Nafciarze odrobili straty, doprowadzili do remisu 14:14, a później wyszli na prowadzenie. Liga Europejska piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Orlen Wisła Płock odrobiła straty do Fenix Toulouse w 1....

Orlen Wisła Płock odrobiła straty do Fenix Toulouse w 1. połowie

Najpierw bramkarz Fuchse obronił karnego, a zaraz potem niemiecki zespół skutecznie zaatakował, powiększając swoją przewagę w meczu Ligi Europejskiej z Wisłą Płock do czterech goli.

Czy to był decydujący moment meczu Wisła Płock - Fuchse Berlin?

Czy to był decydujący moment meczu Wisła Płock - Fuchse Berlin?

W drugiej połowie starcia z Fenix Toulouse Orlen Wisła Płock nabrała tempa. W jednej z akcji świetny przechwyt zaliczył Leon Susnja, a chwilę później do bramki rywali trafił Lovro Mihić. Zobacz tę sytuację. Liga Europejska piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Mark Selby pokonał Rossa Muir 6:2 i awansował do 2. rundy UK Championship. Zobacz końcówkę ostatniego frejma. UK Championship na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Selby awansował do 2. rundy UK Championship

Selby awansował do 2. rundy UK Championship

Bidasoa Irun doprowadziła do remisu w 2. połowie meczu z...

Bidasoa Irun doprowadziła do remisu w 2. połowie meczu z...

Krzysztof Komarzewski doznał poważnej kontuzji w trakcie spotkania z Tatranem Preszów. Zobacz jak doszło do tej sytuacji. Liga Europejska w piłce ręcznej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Daszek wykorzystał kontrę, Orlen Wisła Płock doprowadziła do...

Daszek wykorzystał kontrę, Orlen Wisła Płock doprowadziła do...

Orlen Wisła Płock rozpoczęła drugą połowę meczu z TBV Lemgo, przegrywając 13:15. Z czasem polski zespół odrobił straty i doprowadził do remisu 20:20. Liga Europejska piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Po 20. minucie drugiej połowy TBV Lemgo zaczęło popełniać szkolne błędy. Zawodnicy Orlen Wisły Płock skrzętnie to wykorzystywali, dzięki czemu wyszli na 4-bramkową przewagę. Liga Europejska piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Syn legendy trafi do Orlen Wisły Orlen Wisła Płock... czytaj dalej » Początek spotkania przebiegał pod kontrolą szczypiornistów z Płocka, którzy jako pierwsi wyszli na prowadzenie i przez kilka chwil konsekwentnie powiększali przewagę. W pewnej chwili udało im się odskoczyć od rywali na trzy punkty.

Łatwo przyszło, łatwo poszło

Wtedy jednak w maszynie Nafciarzy coś się zacięło i przewaga zaczęła topnieć, by po chwili zamienić się w prowadzenie gospodarzy. Polski zespół zdołał jeszcze odzyskać na moment inicjatywę, ale po kilku akcjach ponownie do głosu doszli piłkarze ręczni dziewiątej obecnie drużyny Bundesligi. I nie oddali jej do końca pierwszej połowy, zakończonej wynikiem 15:13.

Na początku drugiej połowy płocczanie błyskawicznie wyrównali, ale nie zdołali narzucić rywalom swoich warunków na dłużej. Nie wykorzystali nawet okazji w sytuacji, gdy aż dwóch graczy Lemgo znalazło się na ławce kar. Wisła zyskała wówczas punkt, ale jeden również grając w przewadze straciła.

Oglądasz Wideo: Eurosport TBV Lemgo na prowadzeniu po 1. połowie meczu z Orlen Wisłą Płock

Drugi oddech Nafciarzy

Dopiero akcja rozpędzonego Chorwata Lovro Mihica przyniosła polskiej drużynie kolejne wyrównanie i wniosła w grę Nafciarzy nieco więcej ożywienia. Drużyna gości rozpoczęła wówczas lepszy okres gry i ponownie wyszła na dwupunktowe prowadzenie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lepszy moment Orlen Wisły Płock w 2. połowie. Polski zespół doprowadził do remisu 20:20

Ważniejsze jednak, że zdołała je przez dłuższy czas utrzymać, a później podwyższyć. W pewnym momencie piłkarze Wisły prowadzili czterema bramkami, starając się szanować piłkę i możliwie najdłużej rozgrywać każdą akcję.

I chociaż gospodarze robili wszystko, by zmniejszyć rozmiar porażki, udało im się ostatecznie odrobić tylko jeden punkt.

Świetna gra w obronie płockiej drużyny i niezwykle skuteczne ataki Siergieja Kosorotowa, który we wtorkowym meczu popisał się ośmioma trafieniami, pozwoliły na wypracowanie bardzo solidnej zaliczki przed rewanżowym spotkaniem. To odbędzie się w Płocku 5 kwietnia.

Wynik pierwszego meczu 1/8 finału Ligi Europejskiej:

TBV Lippe Lemgo - Orlen Wisła Płock 28:31 (15:13)