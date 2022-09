Rewanż za finał Ligi Mistrzów. "Chcemy przejść do historii"

Oto co miał do powiedzenia zawodnik mistrza Polski po meczu z HBC Nantes.

20.06 | Dużo łez i emocji towarzyszyło ekipie Łomży Vive Kielce po przegranym finale Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. W szatni przejmującą przemowę wygłosił trener Tałant Dujszebajew, który sporo uwagi poświęcił synowi Aleksowi. To on jako jedyny zmarnował rzut karny w decydującej serii.

Tałant Dujszebajew: jestem niesamowicie dumny z was

Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze

Spotkanie w stolicy Katalonii ma wiele podtekstów. W poprzednim sezonie obie drużyny także rywalizowały w jednej grupie. Kielczanie dwukrotnie w ciągu tygodnia wygrali z zespołem trenera Carlosa Ortegi (w Barcelonie 32:30 i 29:27 w Kielcach).

W dramatycznym czerwcowym finale Ligi Mistrzów lepsi byli jednak rywale, którzy zwyciężyli po rzutach karnych.

Źródło: Getty Images Zespoły z Kielc i Barcelony zawsze toczą ze sobą zacięte mecze

Tałant Dujszebajew: mamy nowe cele i marzenia

Mistrz Polski już myśli o rewanżu z Barceloną. "Nikogo nie trzeba motywować" Superwynik - tak... czytaj dalej » - Nie traktujemy tego jak rewanż - stwierdził trener Dujszebajew. - Mamy nowe cele i nowe marzenia. Chcemy po prostu wygrać każdy kolejny mecz, nic więcej - zaznaczył.

- Tamten mecz to już historia - wtórował mu rozgrywający kielczan Alex Dujshebaev. - To spotkanie odpowie na pytanie, jaki poziom w tej chwili prezentujemy, bo zagramy przeciwko jednej z najlepszych drużyn świata. Jedziemy tam z szacunkiem do rywala, ale walczyć o zwycięstwo - zapewnił.

Przed nowym sezonem w obu zespołach nie doszło do wielu zmian w składzie. Do mistrzów Polski dołączyli prawy rozgrywający Nedim Remili, prawoskrzydłowy Benoit Kounkoud (obaj Francja, z Paris Saint-Germain), szwedzki lewy rozgrywający Elliot Stenmalm z Redbergslids IK Goeteborg i wychowanek klubu lewoskrzydłowy Szymon Wiaderny.

Nowe twarze w ekipie z Barcelony to bramkarz Emil Nielsen (poprzedni klub HBC Nantes), lewoskrzydłowy Hampus Wanne (SG Flensburg-Hanmdewitt) i lewy rozgrywający Jonathan Carlsbogard (TBV Lemgo).

Dobry start w Lidze Mistrzów

Zarówno ekipa z Kielc, jak i drużyna mistrza Hiszpanii ten sezon Ligi Mistrzów rozpoczęły od efektownych zwycięstw. Podopieczni Dujszebajewa pokonali we własnej hali HBC Nantes 40:33, a ich najbliżsi rywale wygrali na wyjeździe z MOL-Pick Szeged 35:28.



- Carlos Ortega drugi sezon jest ich trenerem, wkomponował się już w zespół. Widać też lepszą integrację Melvyna Richardsona z resztą drużyny. Mają super zespół, jeszcze mocniejszy niż przed rokiem. Wygrali Ligę Mistrzów, a są jeszcze lepsi. To mówi wszystko - komplementował hiszpański zespół Dujszebajew.



Jeszcze żaden zespół w Lidze Mistrzów nie wygrał dwa razy z rzędu w Palau Blaugrana. - Chcemy przejść do historii. Powalczymy o dwa punkty - zapowiedział kirgiski szkoleniowiec.



Mecz FC Barcelona - Łomża Industria Kielce odbędzie się w czwartek 22 września o godzinie 20.45. Transmisja na antenie Eurosportu 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.