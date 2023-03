Radość w Orlenie Wiśle Płock z awansu. "Tak kosmicznego meczu chyba jeszcze nie graliśmy"

Liga Mistrzów w piłce ręcznej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

"Jeeeeeeeest! Kapitalna historia". Rzut, który dał Orlenowi Wiśle ćwierćfinał Ligi Mistrzów Wszystko było na... czytaj dalej » - Wywalczyliśmy upragniony awans. Przecież było już minus sześć bramek. Chyba wielu naszych kibiców już nie wierzyło, że możemy odwrócić losy meczu. A jednak się udało - dodał.

"Kibice Nantes już cieszyli się z awansu"

W 23. minucie, przy prowadzeniu gospodarzy 12:6, mało kto się spodziewał, że Orlen Wisła może wywalczyć awans.

- Tak kosmicznego meczu chyba jeszcze nie graliśmy. Na dodatek przy ogłuszającym dopingu kibiców gospodarzy, którzy już przed przerwą prawie cieszyli się z awansu. A jednak pokazaliśmy, że mamy charakter, doprowadziliśmy w 44. minucie do remisu 19:19 i ten remis nam się udało dowieźć do końca meczu. Mało tego, prowadziliśmy nawet dwiema bramkami, ale my lubimy doprowadzać do horroru, a potem wychodzić z niego zwycięsko - cieszył się Wiśniewski.

Drużyna z Płocka prowadziła w 60. minucie 25:23, zmniejszył rozmiary porażki Kauldi Odriozola, a trener Xavi Sabate poprosił o przerwę w grze. Pół minuty przed ostatnim gwizdkiem sędziowie odgwizdali faul ataku Tomasa Pirocha, a do pustej bramki – trener Sabate wycofał Ignatio Bioscę – rzucił Alexandre Cavalcanti i był remis, po którym piłkarze rywalizowali w rzutach karnych.

Płocczanie: Tin Lucin, Sergiej Kosorotow, Niko Mindegia, Michał Daszek i Przemysław Krajewski byli bezbłędni. Biosca obronił rzut Odriozoli.

W ćwierćfinale Orlen Wisła zagra z SC Magdeburg 10 maja w Orlen Arenie oraz 17 maja na wyjeździe.

Wyniki meczów barażowych o awans do 1/4 finału LM (* - oznacza awans):

23 marca, czwartek

Aalborg HB - GOG Handbold 30:28 (16:12)

22 marca, środa

Pick Szeged - Telekom Veszprem 23:36 (7:20)

Dinamo Bukareszt - THW Kiel 28:41 (11:19)

Orlen Wisła Płock - HBC Nantes 32:32 (14:18)

Program meczów rewanżowych:

29 marca, środa

THW Kiel* - Dinamo Bukareszt 31:32 (16:17)

HBC Nantes - Orlen Wisła Płock* 25:25 (14:11), karne 4-5

30 marca, czwartek

Telekom Veszprem - Pick Szeged (18.45)

GOG Handbold - Aalborg HB (20.45)