Doganiają Lewandowskiego. Przewaga stopniała

Portugalczyk wrócił do Turynu, gdzie przygotowuje się do wznowienia rozgrywek Serie A. Cristiano Ronaldo pokazał, że potrafi przy pomocy nóg trafić piłką do kosza.

Cristiano Ronaldo futbolowo trafia do kosza

Za kilka dni minie miesiąc, od kiedy Lewandowski zakończył rozgrywki Bundesligi. Starcie z Wolfsburgiem przypieczętował 34. bramką i tytułem króla strzelców. Ta liczba daje też Polakowi prowadzenie w klasyfikacji dla najlepszego strzelca lig europejskich.

Musi nasłuchiwać wieści z Włoch

Złoty But przyznawany jest piłkarzowi grającemu na Starym Kontynencie, który w danym sezonie zdobędzie najwięcej punktów. Te są naliczane w zależności od mnożnika danej ligi. W pięciu najsilniejszych (La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga i Ligue 1) liczba zdobytych bramek mnoży się razy dwa. W słabszych ligach mnożnik jest niższy. Dla przykładu: w polskiej ekstraklasie dorobek strzelców mnoży się razy 1,5.

Snajper Bayernu nie ma jeszcze w dorobku tej nagrody. Zdobycie jej byłoby małym pocieszeniem podecyzji o nieprzyznaniu w tym roku - z powodu pandemii - Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika roku na świecie. Jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa w plebiscycie "France Football" był właśnie Lewandowski.

Kapitan Biało-Czerwoni musi czekać na to, co zrobią rywale. W Hiszpanii król strzelców Leo Messi poprzestał na 25 trafieniach, a w Anglii lider Jamie Vardy ma 23 gole, ale do końca sezonu pozostał już tylko jeden mecz.

Jeśli "Lewemu" ktoś może zagrozić w walce o Złotego Buta, to tylko dwójka snajperów z włoskiej Serie A. Tak się składa, że obaj spotkali się w poniedziałek. Juventus pokonał Lazio 2:1, a wszystkie bramki zdobywali główni zainteresowani - dwie Cristiano Ronaldo i jedną Ciro Immobile. W efekcie obaj zgromadzili po 30 goli.

Źródło: gettyimages.com Ronaldo i Immobile walczą o tytuł króla strzelców we Włoszech

Cztery kolejki, cztery bramki

W pewnym momencie wydawało się, że tylko ten drugi będzie w stanie dotrzymać kroku Polakowi, ale nagle turbodoładowanie włączył Ronaldo, który tylko w jednym spotkaniu po pandemii nie zdołał wpisać się na listę strzelców.

W międzyczasie kryzys przytrafił się snajperowi Lazio. Chociaż najpierw pauzował za kartki, a potem w trzech kolejnych meczach nie trafił do siatki, to w poniedziałek pokazał, że jeszcze nie wypisał się z walki o triumf w klasyfikacji strzelców Serie A i Złotego Buta. Do końca sezonu pozostały cztery kolejki.

Przed Immobile starcia z: Cagliari, Veroną, Brescią i Napoli. Na Portugalczyka czekają: Udinese, Sampdoria, Cagliari oraz Roma.