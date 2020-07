Złe wiadomości dla Lewandowskiego. Złota Piłka nie zostanie przyznana

Złotą Piłkę przyznawano bez przerwy od 1956 roku. W plebiscycie nigdy nie zwyciężył Polak, ale zdaniem niektórych fachowców Lewandowski - król strzelców niemieckiej ekstraklasy - miał na to dużą szansę w obecnej edycji.

W tym sezonie, przerwanym na wiele tygodni ze względu na szerzący się koronawirus, reprezentant Polski zdobył 34 bramki w Bundeslidze, sześć w Pucharze Niemiec i z 11 trafieniami prowadzi w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski nie zdobędzie w tym roku Złotej Piłki

Nie byłoby "normalnego" zwycięzcy

"Lewandowski faworytem do Złotej Piłki". Przedstawiono wyliczenia bukmachera Dziennik "The... czytaj dalej » Rekordzistą w liczbie zdobytych Złotych Piłek jest Argentyńczyk Lionel Messi, który uznany był za najlepszego na świecie sześciokrotnie. Pięć razy zwyciężył z kolei Portugalczyk Cristiano Ronaldo.



- To tak dziwny rok, że nie mogliśmy go potraktować jak każdy inny. O tej decyzji rozmawialiśmy już od dwóch miesięcy. Nie przyszło nam to łatwo, ale musieliśmy zaakceptować, że nie byłoby "normalnego", czy typowego zdobywcy Złotej Piłki, a co nas bardziej martwiło - wyróżnienie nie byłoby przyznane sprawiedliwie - ocenił redaktor naczelny "France Football" Pascal Ferre.

- Gdy sezon się rozpoczął, obowiązywały inne reguły niż te, które mamy na koniec. W styczniu i lutym w piłkę grało się przed pełnymi trybunami, a od maja i czerwca było pusto. Potem doszedł przepis o pięciu możliwych zmianach zamiast trzech. Później wprowadzono zmiany formatu rozgrywek, przede wszystkim pojawił się turniej Final Eight w Lidze Mistrzów. A zaczęliśmy od systemu mecz i rewanż - wyliczał.

Lewandowski jak Messi i Ronaldo