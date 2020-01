Ibrahimović powitany w Mediolanie. "Jego wkład w wyniki może być kluczowy"

Zlatan Ibrahimović przyleciał w czwartek do Mediolanu na testy medyczne

Tłumy kibiców oraz dziennikarzy przywitały Zlatana Ibrahimovicia na lotnisku w Mediolanie. Szwed dołączył do AC Milan, w czwartek 2 stycznia przejdzie testy medyczne. 38-latek po raz kolejny w swojej karierze będzie występował w barwach Rossonerich. Ibrahimović będzie rywalizował o miejsce w składzie m.in. z Krzysztofem Piątkiem.

Ibrahimović przyleciał do Włoch na testy medyczne i konferencję prasową, którą zaplanowano na piątek. Wysiadającego z prywatnego samolotu piłkarza przywitali na płycie lotniska przedstawiciele klubu z dyrektorem sportowym Zvonimirem Bobanem na czele. Po krótkiej wymianie uprzejmości Zlatan wsiadł do samochodu, który musiał przedzierać się przez tłumy kibiców, skandujących nazwisko wracającej do Milanu gwiazdy.

Trener Rossonerich Stefano Pioli mówił dziennikarzom, że nie może się już doczekać chwili, w której rozpocznie pracę ze Zlatanem. Ma też nadzieję, że pojawienie się Ibry w drużynie wpłynie na nią motywująco i pozwoli całej ekipie podnieść się z kryzysu, w jakim znalazł się klub, zajmujący lokatę w drugiej części w tabeli Serie A.

- Ibra jest wojownikiem, liderem i charyzmatycznym graczem, który ponadto czuje wielką odpowiedzialność i wolę zwycięstwa - mówił Pioli w rozmowie z "Corrierre della Sera". - Będzie stymulował cały zespół, a jego wkład w wyniki może być kluczowy. Jako najmłodszy zespół w lidze napotkaliśmy pewne ograniczenia. Ibrahimović jest tym rodzajem zawodnika i lidera, który może nam pomóc wypełnić tę pustkę" - dodał szkoleniowiec mediolańczyków.

Wielki powrót i wielkie nadzieje

O powrocie Ibrahimovica do Milanu media spekulowały od kilku tygodni. Pogłoski te przybrały na sile tuż przed świętami, gdy po upokarzającej porażce 0:5 z Atalantą dyrektor sportowy Zvonimir Boban wyjawił, że klub pracuje nad pozyskaniem zawodnika, który mógłby do bardzo młodej drużyny wnieść dużo brakującego jej doświadczenia. Chwilę później na profilu społecznościowym Zlatana pojawiło się tajemnicze zdjęcie, które miało sugerować jego pojawienie się w szeregach Rossonerich. Ostatecznie 27 grudnia informacja ta została ostatecznie potwierdzona.

Ibrahimović grał już w barwach Milanu w latach 2010-2012, zdobywając m.in. mistrzostwo Serie A w 2011 roku. Teraz podpisał półtoraroczny kontrakt, którego realizację może rozpocząć już 5 stycznia meczem z Sampdorią.



Zlatan is happy to be home pic.twitter.com/xDAGD93UkW — ESPN FC (@ESPNFC) January 2, 2020





W bieżącym sezonie drużyna, w barwach której występuje m.in. polski napastnik Krzysztof Piątek, zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli. Przyczyn trudnej sytuacji Milanu upatruje się przede wszystkim w niewielkim doświadczeniu młodego zespołu i braku charyzmatycznego lidera w zespole. Pojawienie się w tej roli Zlatana ma pomóc drużynie wyjść z kryzysu.