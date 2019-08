Zawalił się dach na stadionie w Holandii. "Jesteśmy zszokowani"

W Alkmaar doszło do niecodziennej sytuacji

Dramatyczne obrazki w Alkmaar. Prawdopodobnie z powodu silnego wiatru zawaliła się część dachu stadionu miejscowego AZ. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda. Na 15 sierpnia zespół ma zaplanowany mecz z Mariupolem na własnym stadionie, lecz nie ma pewności, czy do tego czasu szkody zostaną usunięte lub czy w ogóle arena zostanie dopuszczona do użytku.

Do zniszczenia dachu doszło w sobotę. Przyczyną zawalenia się jednej z głównych trybun był najprawdopodobniej silny wiatr, który nawiedził tego dnia północno-zachodnią Holandię. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda, ale aż strach pomyśleć, co by było, gdyby w tym momencie zespół Arne Slota rozgrywał mecz.



UPDATE:



Geen gewonden bij instorten dak AFAS Stadion.



Meer info volgt.#AZ





- Wszystkich nas to zaskoczyło. Jesteśmy zszokowani, ale też szczęśliwi, że nikt nie ucierpiał. W najbliższych dniach przeprowadzimy szczegółową ekspertyzę stadionu z ekspertami w tej dziedzinie. Dopiero po przeprowadzeniu dochodzenia będziemy wiedzieli więcej. Teraz jest o wiele za wcześnie - przekazał dyrektor generalny klubu Robert Eenhoorn.

Zagrają wtedy, gdy "będzie bezpiecznie"

Następny mecz na własnym stadionie holenderski zespół ma rozegrać 15 sierpnia, z ukraińskim FK Mariupol w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy. Nie ma jednak pewności, czy do tego czasu szkody zostaną usunięte lub czy w ogóle arena zostanie dopuszczona do użytku.

- Żadne mecze nie zostaną rozegrane na stadionie, dotąd aż nie będzie bezpiecznie. Jak tylko dowiemy się więcej o nadchodzących spotkaniach, poinformujemy - podkreślił działacz.

W drugiej kolejce holenderskiej ekstraklasy piłkarze AZ grają na wyjeździe. W niedzielę ich rywalem będzie RKC Waalwijk.

Źródło: EPA/VINCENT JANNINK Działacze AZ są zaskoczeni

Stadion AFAS może pomieścić nieco ponad 17 tysięcy osób. Oprócz meczów piłkarskich, odbywają się na nim także liczne wydarzenia kulturalne.

Kolejny raz

To nie pierwszy przypadek w ostatnich latach, gdy w Holandii zawalił się dach stadionu. W 2011 roku z tym podobnym problemem mierzył się inny klub z kraju tulipanów Twente Enschede. Wtedy jednak bilans katastrofy był większy. Jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych.