Warta broniła historycznego punktu. Zagłębie zabrało go w samej końcówce

Lubinianie w sześciu z ostatnich siedmiu spotkań w ekstraklasie strzelali co najmniej dwa gole. W piątkowe popołudnie męczyli się do 88. minuty. Na pewno się cieszą, że trafili chociaż raz.

Bez celnego strzału

W pierwszej połowie Miedziowi stworzyli sobie jedną stuprocentową okazję do strzelenia gola. W 35. minucie Filip Starzyński popisał się świetnym prostopadłym podaniem do Sasy Zivca, ale Słoweniec w doskonałej sytuacji trafił tylko w poprzeczkę.

Na kolejną groźną akcję w wykonaniu Zagłębia trzeba było czekać do 65. minuty. Bramkarza Adriana Lisa próbował przechytrzyć Jewgienij Baszkirow, ale lob Rosjanina był zbyt lekki i sygnalizowany. Warta walczyła ambitnie o punkt. Na szarże pod bramką Zagłębia nie było ich jednak stać. Stojący między słupkami lubinian Dominik Hładun był bezrobotny - ekipa z Poznania nie oddała ani jednego celnego strzału! Pierwszy rzut rożny wywalczyła dopiero w 83. minucie.

Czekają 25 lat

Piłkarze Martina Seveli naciskali beniaminka i długo wydawało się, że goście wrócą do domu z punktem. W 70. minucie z rzutu wolnego celnie uderzył Starzyński, a do odbitej piłki rzucił się Dominik Jończy. W obu przypadkach szczęśliwie interweniował golkiper Warty. W 86. minucie Lis efektownie obronił uderzenie Zivca, ale dwie minuty później był już bez szans. Doskonałym dośrodkowaniem z prawego skrzydła popisał się Kacper Chodyna, a piłkę przeciął Damjan Bohar. Główka Słoweńca dała zwycięstwo Zagłębiu.

W zeszłym tygodniu Warta zagrała pierwszy mecz w ekstraklasie po 25 latach przerwy. Teraz była blisko pierwszego punktu. Na to trzeba będzie jednak poczekać do 3. kolejki. Ekipa Piotra Tworka zagra u siebie z Piastem Gliwice. Zagłębie pojedzie do Bełchatowa na mecz z Rakowem Częstochowa.

KGHM Zagłębie Lubin - Warta Poznań 1:0 (0:0)



Bramka: Damjan Bohar (88-głową).



KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Jakub Wójcicki (65. Kacper Chodyna), Dominik Jończy, Lubomir Guldan, Sasa Balic - Sasa Zivec, Łukasz Poręba, Filip Starzyński (77. Jakub Żubrowski), Jewgienij Baszkirow, Damjan Bohar - Samuel Mraz (59. Patryk Szysz).



Warta Poznań: Adrian Lis - Jakub Kuzdra, Bartosz Kieliba, Aleks Ławniczak, Jakub Kiełb - Mariusz Rybicki, Łukasz Trałka, Robert Janicki (56. Mateusz Czyżycki), Mateusz Kupczak (90. Adrian Laskowski), Michał Jakóbowski - Mateusz Kuzimski (72. Gracjan Jaroch).