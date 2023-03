Wyrzuciło go w powietrze, przebił się przez ścianę hali. "W budynku były dzieci"

Sofian Kiyine to zawodowy piłkarz. I to całkiem znany. W przeszłości występował w klubach Serie A, teraz broni barw klubu Oud-Heverlee Leuven z belgijskiej ekstraklasy. Do wypadku z jego udziałem doszło w czwartek wieczorem pod Liege.

Jechał ulicy, wylądował na boisku do koszykówki

Marokańczyk ewidentnie przesadził z prędkością. Według świadków, wpadając na rondo mógł mieć na liczniku nawet dwieście kilometrów na godzinę, tymczasem dozwolona w tym miejscu prędkość wynosi dziewięćdziesiąt kilometrów na godzinę.

Nogi z gazu zapewne nawet nie zdążył ściągnąć. Prowadzonego przez niego mercedesa błyskawicznie wyrzuciło w powietrze. Maszyna przeleciała dwadzieścia metrów nad ziemią, po chwili uderzyła w halę sportową, na wysokości piątego metra budynku i go przebiła.

Samochód wylądował na boisku do koszykówki, niszcząc część jego wyposażenia, między innymi jedną z ławek.

Oglądasz Wideo: Reuters Wyrzuciło go na rondzie, wylądował w hali sportowej



Nel video il terribile incidente occorso a Sofian #Kiyine. L’ex #Lazio, dopo aver colpito una rotonda a grande velocità, è decollato con la sua auto sfondando il muro di una palestra. Il suo attuale club ha fatto sapere che Kiyine non è in pericolo di vita e non sono rimaste… pic.twitter.com/2u1ndYaAxk — AllRoundLazio (@AllRoundLazio) March 31, 2023





O wypadku donosiły media, ale też klub zawodnika. Podano, że Marokańczykowi nic się nie stało. Potem za pośrednictwem gazety "Het Nieuwsblad" głos zabrał prezes OH, przekazując, że piłkarz doznał licznych złamań, ale obrażenia nie zagrażają jego dalszej karierze.

Tragedia była blisko

Oszaleli, gdy zobaczyli Ronaldo w tej maszynie. Wyprodukowano tylko dziesięć sztuk Choć Cristiano... czytaj dalej » Okazało się, że Kiyine jest jedynym poszkodowanym w całym zdarzeniu. Wszystko mogło skończyć się jednak znacznie gorzej.

"W momencie wypadku w budynku były dzieci" - podaje gazeta "Het Nieuwsblad". Mowa o drużynie koszykarek. Nastolatki przebywały w szatni, ale jeszcze chwilę wcześniej grały na parkiecie. Zapewniono, że wszystkie zostały one objęte pomocą psychologa.

W momencie zdarzenia na boisku przebywał natomiast jeszcze ich trener. W rozmowie z agencją Reutera nie ukrywał swojego zdziwienia.

- Musiałem się odwrócić i ponownie spojrzeć, żeby w to uwierzyć. To jakieś szaleństwo - stwierdził.

Dodał, że było bardzo blisko tragedii.

- Zwykle siedzimy na ławce, która została roztrzaskana. Niektóre zawodniczki chwilę wcześniej umieściły swoje piłki na stojaku, dokładnie w miejscu, w którym wylądował samochód. To była kwestia sekund - przyznał.