Szczęsny dał papierosa trenerowi. "Zasłużyłeś"

Juventus awansował do finału Coppa Italia

- Ale jak to, Maurizio, Szczęsny przechodził obok i podczas wywiadu dał ci papierosa? – dopytywał dziennikarz.

- Tak właśnie było. Powiedział, że zasłużyłem na niego – odpowiedział uśmiechnięty od ucha do ucha Sarri.

W niedzielę Juve pokonało Sampdorię 2:0 i Turyn oszalał.



Trudno dziwić się radości 61-latka. To jego pierwszy mistrzowski tytuł w Serie A. Do tej pory mógł pochwalić się wicemistrzostwem z Napoli w sezonie 2017-2018. Po tym sukcesie przeniósł się do Chelsea, z którą wygrał w sezonie 2018/2019 Ligę Europy.



Zaskoczeniem nie może też być fakt, że polski bramkarz poczęstował trenera akurat papierosem. Wojciech Szczęsny nie kryje się ze swoim nałogiem od lat.

W 2015 roku głośno było o tym, jak po przegranym meczu Arsenalu z Southampton przyłapany został w szatni na paleniu. Zapłacił za to wówczas 20 tys. funtów kary, choć jak sam twierdzi, menedżer Kanonierów Arsene Wenger dobrze wiedział o jego nałogu. Karą było również odsunięcie na jakiś czas od pierwszego składu.

Wychowanka Agrykoli przyłapano na paleniu również w Romie. Za ten incydent trafił tymczasowo na ławkę rezerwowych drużyny prowadzonej przez Rudiego Garcię.