Włosi chcą przełożenia mistrzostw Europy. Spotkanie w tej sprawie w przyszłym tygodniu

Turniej mający wyłonić najlepszą reprezentację Starego Kontynentu ma się odbyć na terenie dwunastu państw, m.in. we Włoszech. Pierwotny plan zakłada rozegranie mistrzostw w dniach 12 czerwca - 12 lipca.

Trzeba dokończyć rozgrywki

Propozycja przełożenia turnieju narodziła się w związku z zawieszeniem większości lig piłkarskich w Europie z powodu pandemii koronawirusa.

- Postaramy się dokończyć rozgrywki, ponieważ to najbardziej sprawiedliwe i właściwe wyjście, biorąc pod uwagę inwestycje i poświęcenie naszych klubów - zapowiedział Gravina.

Prezes włoskiej federacji ma nadzieję, że wszystkie mecze Serie A uda się dograć do końca czerwca, lecz nie wykluczył możliwości przedłużenia sezonu o kolejny miesiąc.

Poza tym Włoch zasugerował również, by kluby na Półwyspie Apenińskim póki co wstrzymały wszelkie działania sportowe.

- Jeśli liga miałaby zostać wznowiona na początku maja, na razie zostawiłbym kwestię treningów. Pozwólmy chłopakom zostać w domach, muszą odbudować się fizycznie i mentalnie - namawia Gravina.

Brakuje terminów

Według informacji, do których dotarła w ostatnich dniach agencja Reutera, wizja przeniesienia Euro na kolejny rok jest bardzo realna. Dla europejskich klubów priorytetem jest dokończenie bieżących rozgrywek krajowych. Ich odwołanie wiązałoby się nie tylko z ogromnymi stratami finansowymi, ale również z problemami w związku z kwalifikacjami do następnej edycji europejskich pucharów, które powinny rozpocząć się pod koniec czerwca.

W napiętym terminarzu trzeba również uwzględnić dwustopniowe baraże mające wyłonić pozostałych uczestników mistrzostw Europy. O cztery wolne miejsca powalczy w nich szesnaście reprezentacji. Mecze miały odbyć się 26 i 31 marca. FIFA zaleciła jednak, by przynajmniej do końca tego miesiąca nie odbywały się żadne rozgrywki piłkarskie i zwolniła w tym okresie kluby z obowiązku wysyłania powołanych zawodników na zgrupowania drużyn narodowych. Kilka federacji zaangażowanych w baraże do Euro 2020 wystąpiło już o przełożenie spotkań.