Anglicy wzięli rewanż za finał Euro. Historyczny Harry Kane

Rzuty karne - oto element, który nieodłącznie wiąże współczesną historię obu ekip. To właśnie strzały z jedenastego metra zadecydowały o ostatnim starciu dwóch zespołów, którego stawką był Puchar Henriego Delaunaya, zdobyty w 2021 roku przez ekipę Azzurrich.

W przypadku zawodników z wysp problem z wykorzystywaniem rzutów karnych dotyczył także sytuacji trochę świeższej, czyli zmarnowanej jedenastki przez Kane'a w przegranym 1:2 ćwierćfinale katarskiego mundialu z Francją. Gdy więc napastnik Tottenhamu trafiał z wapna minutę przed zakończeniem pierwszej połowy i podwyższał wynik na 2:0, szczęście w tym aspekcie wreszcie uśmiechnęło się do Anglików.

Tym bardziej, że Kane zapisał się przy okazji na kartach historii reprezentacji jednokrotnych mistrzów świata. Dzięki 54. bramce stał się samotnie najlepszym strzelcem kadry w dziejach, odskakując na gola Wayne'owi Rooneyowi, z którym wcześniej współdzielił pozycję lidera.

Historycznym chwilom towarzyszyło całkiem niezłe spotkanie na Stadionie im. Diego Maradony w Neapolu. Anglicy zdecydowanie prowadzili grę w pierwszej połowie, w której w 13. minucie do siatki trafił także Declan Rice. Z kolei po zmianie stron do głosu doszli mistrzowie Europy, którzy za sprawą debiutującego Mateo Reteguiego trafili raz (56. min.), a przebieg rywalizacji zdominowali na tyle, że powinni jeszcze co najmniej wyrównać.

Piłkarze Garetha Southgate'a pomimo wygranej nie są samotnym liderem eliminacyjnej grupy C. Pierwsze miejsce dzielą z Macedończykami, którzy 2:1 pokonali Maltę. Ukraina, czyli piąta ekipa z tej grupy, pauzowała, za to w czwartek zagrała towarzysko z rezerwami Brentford.

El. mistrzostw Europy 2024

Grupa C:

Włochy - Anglia 1:2

Macedonia Północna - Malta 2:1