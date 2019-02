Właściciel Manchesteru City kupił klub. Już siódmy

Foto: Wikipedia CC BY 2.0 | Video: Newspix

05.08 | Tydzień przed startem Premier League piłkarze Manchesteru City pokazali, że z powodzeniem mogą walczyć o obronę mistrzowskiego tytułu. W meczu o Tarczę Wspólnoty na Wembley The Citizens pokonali zdobywcę Pucharu Anglii Chelsea 2:0.

Coś złego dzieje się z zespołem prowadzonym przez hiszpańskiego menedżera. W poprzednim sezonie Pep Guardiola i jego Manchester City w cuglach zdobyli mistrzostwo Anglii. Teraz drużyna przegrała sensacyjnie kolejny mecz. W środę w 19. kolejce Premier League na wyjeździe lepsi okazali się zawodnicy Leicester City. - Brakuje nam pewności siebie. To musi wrócić - mówi były trener m.in. FC Barcelona.

Manchester City zdemolował Chelsea. "My chcemy dziesięć!" Etihad Stadium... czytaj dalej » - To kolejny, ekscytujący rozdział w rozwoju City Football Group. Chiny to bardzo ważny rynek piłkarski, na którym skupialiśmy się od dawna. Wierzymy w przyszłość chińskiego futbolu. Naszym celem w najbliższym czasie jest poprawa wyników sportowych, korzystając z doświadczenia, a także budowanie silnej więzi z kibicami - zapowiedział sprawujący kierownicze stanowisko w CFG Ferran Soriano, cytowany w oświadczeniu.

Pięć klubów na najwyższym poziomie

Mająca siedzibę w stolicy Wielkiej Brytanii firma jest właścicielem łącznie siedmiu klubów, z których pięć gra na najwyższym ligowym szczeblu w swoich krajach: Manchester City (Anglia), New York City (USA), Melbourne City (Australia), Girona (Hiszpania) i Yohohama F. Marinos (Japonia). W niższych dywizjach występują Sichuan Jiuniu FC oraz zespół ze stolicy Urugwaju Atletico Torque.



Sezon w trzeciej dywizji Chin rozpocznie się w marcu.



Właścicielem 87 procent udziałów CFG jest zlokalizowana w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich firma Abu Dhabi United Group. Pozostałe 13 procent posiada chińskie konsorcjum China Media Capital (CMC).