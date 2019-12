Czekali dwa miesiące. Wisła Płock w końcu wygrała

Strzelanie w Płocku zaczęło się po kwadransie. Gospodarze dominowali i szybko zostali nagrodzeni. Najpierw z rzutu wolnego podał Dominik Furman, strącił piłkę Alan Uryga, a Merebaszwili trafił do bramki z zimną krwią. Pewnie gola by nie było, gdyby nie rykoszet. Piłkę po drodze zdążył dotknąć Patryk Sokołowski, czym zmylił Frantiska Placha.



Wisła nie przestała nacierać. Parę minut później bramkarz Piasta z problemami obronił strzał głową Urygi. Mogło być 2:0, a niedługo był remis, bo goście w końcu się przebudzili. Piotr Pietraszewski podał do Gerarda Badii, a ten, choć jest nie najwyższy (nie ma 180 cm wzrostu), precyzyjnie posłał piłkę głową do siatki.

Sprytny Merebaszwili

Mnożące się ataki wiślaków po przerwie przyniosły efekt dopiero pół godziny przed końcem meczu. Znów w roli głównej wystąpił Gruzin Merebaszwili. Minął dwóch obrońców i z 20 metrów sprytnie strzelił nie do obrony.

Źródło: PAP/Piotr Augustyniak Giorgi Merebaszwili dwukrotnie odbierał gratulacje od kolegów



Wisła wygrała pierwszy raz od 27 października, po siedmiu spotkaniach bez zwycięstwa.



Wisła Płock - Piast Gliwice 2:1 (1:1)

Bramki: 1:0 Giorgi Merebaszwili (16), 1:1 Gerard Badia (35-głową), 2:1 Giorgi Merebaszwili (57).

Wisła Płock: Thomas Daehne - Cezary Stefańczyk, Damian Michalski, Alan Uryga, Piotr Tomasik - Damian Rasak, Maciej Ambrosiewicz (84. Angel Garcia Cabezali), Dominik Furman, Giorgi Merebaszwili (90. Suad Sahiti), Mateusz Szwoch - Ricardinho (79. Olaf Nowak)

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Marcin Pietrowski, Uros Korun, Piotr Malarczyk, Mikkel Kirkeskov - Tom Hateley, Patryk Sokołowski (61. Tomasz Jodłowiec), Gerard Badia (80. Bartosz Rymaniak), Jorge Felix, Sebastian Milewski - Piotr Parzyszek (73. Patryk Tuszyński).