W Barcelonie dementują doniesienia w sprawie transferu Neymara. "Nawet się z nim nie kontaktowaliśmy"

02.06.2019 | Brazylijski piłkarz Neymar został oskarżony o gwałt - poinformowały media, powołując się na raport sporządzony przez policję . Do zdarzenia miało dojść 15 maja w Paryżu, ale ofiara, obywatelka Brazylii, złożyła zeznania dopiero po powrocie do kraju.

Neymar w defensywie. Sławny piłkarz broni się po tym, jak został oskarżony o gwałt. Publikuje fragmenty rozmów z kobietą, która wniosła zarzut. Sportowiec udostępnia też jej odważne zdjęcia, które kobieta mu przesłała, co w Brazylii jest karalne.

06.06 | Neymar doznał poważnej kontuzji w meczu z Katarem, tuż przed turniejem Copa America w Brazylii. Uraz wyklucza go z udziału w imprezie.

Brazylia pokonała 2:0 Katar w meczu towarzyskim, ale wynik sparingu zszedł na plan dalszy. Poważnej kontuzji doznał Neymar i to tuż przed turniejem Copa America w Brazylii. Uraz wykluczył go z wystepu w imprezie.

07.06 | - Jestem wyczerpana. Emocjonalnie i fizycznie - powiedziała brazylijska modelka Nagila Trindade, która oskarżyła Neymara o gwałt. Brazylijczyk przez dwie godziny zeznawał w komisariacie w Rio de Janeiro. Wcześniej upublicznił zapis rozmów z 27-latką. Według piłkarza to dowód, że podczas spotkania w paryskim hotelu nie doszło do gwałtu.

Neymar składa zeznania po oskarżeniu go przez brazylijską modelkę o gwałt. Do sieci wyciekło nagranie, na którym niewiele widać, ale mnóstwo osób zabiera w tej sprawie głos. Łącznie z prezydentem Brazylii.

Największa gwiazda reprezentacji Brazylii Neymar nie dokończył pierwszego treningu przed turniejem Copa America. Powód? Lekki uraz kolana. Zobaczcie, jak piłkarz trenuje na siłowni, aby szybko wrócić do zdrowia.

W ostatnim czasie hiszpańskie media donosiły, że Neymar tak desperacko chce wrócić do byłego klubu, że zgodził się na wszystkie warunki dotyczące indywidualnego kontraktu przedstawione przez Barcelonę.

Nie było kontaktu

Po kilkudziesięciu godzinach te informacje zweryfikował Cardoner. Jeden z najważniejszych ludzi w klubie wziął udział w konferencji prasowej, a na niej tematu Brazylijczyka po prostu nie mogło zabraknąć. Wiceprezydent zdradził, że na razie klub nie pracuje nad sprowadzeniem żadnego piłkarza.

- Prawdą jest, że Neymar chce do nas wrócić, ale nie mogę potwierdzić, że robimy cokolwiek, by ten transfer przeprowadzić. Pojawiły się głosy, że podpisaliśmy już kontrakt, ale to nie prawda. Nawet się z nim nie kontaktowaliśmy - stwierdził. - Nie rekrutujemy nikogo, a już z pewnością piłkarza, z którym nie rozmawialiśmy - dodał.

Cardoner przyznał także, że chęć Neymara do ponownej gry w Katalonii zupełnie go nie dziwi, bo podobne historie miały już miejsce w przeszłości. - Wracali przecież do nas Cesc Fabregas czy Gerard Pique - przypomniał.

Tego lata Barcelona ma już na koncie jeden transferowy hit - ściągnęła z Ajaksu Frenkiego de Jonga za 75 mln euro.

Dwa lata we Francji

Neymar odszedł z Barcelony latem 2017 roku, a PSG zapłaciło za niego rekordowe 222 mln euro. We Francji rozegrał w sumie 37 ligowych meczów, w których strzelił 34 gole. Zdobył dwa mistrzostwa, Puchar Francji oraz Puchar Ligi Francuskiej.

Ostatnio zebrały się nad nim czarne chmury. Pod koniec maja został oskarżony o gwałt, a następnie doznał kontuzji, która wykluczyła go z udziału w trwającym w Brazylii turnieju Copa America. Podobno gwiazdor jest nieszczęśliwy w Paryżu, a przeprowadzka do Barcelony miałaby spowodować, że znowu odzyska radość z gry.