Włosi wygrali grupę Ligi Narodów. Starcie gigantów na remis

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

06.06 | Tymoteusz Puchacz był krytykowany za dośrodkowania po meczu Polska - Walia. Na konferencji prasowej powiedział, co o tym myśli.

07.06.22 | Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesław Michniewicz zapowiedział, że jego drużyna w środowym, wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów nie zamierza tylko się bronić. - Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapowiedział selekcjoner.

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Z dość niewygodnym pytaniem musiał zmierzyć po wygranym aż 6:1 meczu z Polską piłkarz gospodarzy Eden Hazard. Jeden z dziennikarzy poprosił go, aby ocenił szansę Biało-Czerwonych w najbliższym spotkaniu z Holandią. Przypomnijmy, Belgowie przegrali kilka dni temu z tą reprezentacją aż 1:4.

09.06 | Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN mówił o podróży Polaków z Brukseli do Rotterdamu.

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

13.06 | Czesław Michniewicz powiedział na konferencji prasowej Wojciechowi Szczęsnemu, że może być spokojny o wyjazd na mistrzostwa świata do Kataru.

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

Węgrzy zaimponowali w tegorocznej Lidze Narodów. Do poniedziałku stracili tylko trzy gole i prowadzili w tabeli z dwoma punktami przewagi nad kolejnymi Włochami. Reprezentacja Italii musiała wygrać z Madziarami, chcąc awansować z pierwszego miejsca w grupie do finałowej rywalizacji LN. Włosi wiedzieli jak to się robi, bo w czerwcu zwyciężyli u siebie z tym rywalem 2:1. Tym razem też zasłużenie wygrali.

Włosi wykorzystują błąd

Już w 5. minucie Włosi mogli objąć prowadzenie. Golkiper Węgrów Peter Gulacsi popełnił poważny błąd, nie zdołał złapać dośrodkowania Bryana Cristante, piłka przeleciała mu między rękawicami i zmierzała do bramki. Na szczęście dla gospodarzy futbolówkę w ostatniej chwili wybił z linii bramkowej Attila Szalai.

Włosi nadal mieli inicjatywę, a Węgrzy czekali, by po odbiorze wyprowadzać szybkie kontry. Miejscowi grali jednak nerwowo i słabo w defensywie. Ich kolejny fatalny błąd goście zamienili na gola. W 27. minucie Węgrzy wyprowadzali piłkę spod własnej bramki, stracili ją jednak, a z prezentu skorzystał Giacomo Raspadori.

Źródło: Getty Images Giacomo Raspadori cieszy się z gola

Donnarumma nie do pokonania

Szczęsny znów ucierpiał. "Bale zostawił mi parę śladów na klatce piersiowej" Wojciech Szczęsny... czytaj dalej » Oba zespoły doskonale wiedziały, że wyrównanie całkowicie zmieni sytuację na boisku. Węgrzy od początku drugiej połowy przycisnęli i w 49. minucie byli blisko strzelenia gola. W jednej akcji podopieczni trenera Marco Rossiego strzelali aż cztery razy na bramkę przeciwników. Raz uderzenie zostało zablokowane przez obrońcę, a trzykrotnie fenomenalnie interweniował Gianluigi Donnarumma.

O tym, że niewykorzystane okazje lubią się mścić przekonaliśmy się już trzy minuty później. Wówczas Włosi przeprowadzili składną akcję, szybko wymienili kilka podań, a dzieło strzałem do pustej bramki zwieńczył Federico Dimarco.

Węgrzy nie poddali się po tym ciosie i do końca meczu walczyli o zmianę niekorzystnego rezultatu. Na drodze za każdym razem stawał im jednak świetnie dysponowany Donnarumma.

Anglicy zaskoczyli Niemców

W drugim meczu tej samej grupy zmierzyli się potentaci - Anglia i Niemcy. Oba zespoły grały już tylko o prestiż. Wyspiarze całkowicie zawiedli w obecnej edycji Ligi Narodów i już przed tym spotkaniem byli pewni spadku do drugiej dywizji. Mogli tylko poprawić nastroje sobie i kibicom.

Pierwszego gola w 52. minucie strzelili Niemcy, kiedy z rzutu karnego trafił Ilkay Guendogan. Na 2:0 podwyższył pięknym strzałem z dystansu Kai Havertz. Piłkarz Chelsea przymierzył niemal w samo okienko.

Odpowiedź Anglików była piorunująca. Między 72. a 83. minutą gry gospodarze strzelili trzy gole, a ich autorami byli kolejno: Luke Shaw, Mason Mount i Harry Kane z rzutu karnego. To nie był koniec emocji w tym meczu, bo na 3:3 zdążył wyrównać Havertz.

grupa A3:



Węgry - Włochy 0:2

Anglia - Niemcy 3:3

grupa B3:



Rumunia - Bośnia i Hercegowina 4:1

Czarnogóra - Finlandia 0:2

grupa C4:



Macedonia Płn. - Bułgaria 0:1

Gibraltar - Gruzja 1:2

grupa D2:



San Marino - Estonia 0:4