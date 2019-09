Kompany nie zagrał we własnym benefisie. "To typowe, jeśli chodzi o mnie, co nie?"

Nie takiej informacji spodziewali się w środę kibice Manchesteru City. Były kapitan drużyny Vincent Kompany nie zagra we własnym benefisowym meczu pomiędzy legendami The Citizens a gwiazdami Premier League. Belg wytłumaczył się kontuzją mięśnia uda. Dochód ze spotkania zostanie przeznaczony na pomoc osobom bezdomnym w Manchesterze.

Mecz na Etihad między legendami The Citizens a gwiazdami Premier League obejrzało około 50 tysięcy kibiców, ale na murawie zabrakło głównego bohatera. Kompany jeszcze przed wydarzeniem poinformował, że nie wystąpi w spotkaniu z powodu urazu mięśnia uda.



Na stadionie City oczywiście nie mogło go zabraknąć.



The band is back together



"Ironia sytuacji"

- Na szczęście to benefis, więc nie muszę wybiegać na boisko - stwierdził obecnie obrońca Anderlechtu.

- Chodzi o szczytny cel, więc moja nieobecność nie jest najistotniejsza. Kibice City dobrze mnie znają. W trakcie kariery zmagałem się z wieloma kontuzjami, więc na pewno każdy zauważy ironię sytuacji. To typowe, jeśli chodzi o mnie, co nie? - żartował na spotkaniu z dziennikarzami.



Fani mogli obejrzeć w akcji m.in. Craiga Bellamy'ego czy Mario Balotellego w drużynie City. Ekipa rywali składała się w sporej części z byłych gwiazd Manchesteru United, jak Paul Scholes, Ryan Giggs czy Gary Neville.

Mecz zakończył się remisem 2:2.

Pomogą bezdomnym

Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc osobom bezdomnym w Manchesterze.

- Próbujemy zmierzyć się z problemem bezdomności w całym mieście i nie da się tego zrobić bez udziału United. Cieszę się, że byli gracze tego zespołu pojawią się na meczu. To dla mnie wiele znaczy. Choć gram teraz w innym kraju, Manchester zawsze będzie w moim sercu - podkreślił Kompany, który w latach 2008-2019 rozegrał 265 meczów dla City w Premier League. Z klubem wywalczył m.in. cztery mistrzostwa i dwa Puchary Anglii.