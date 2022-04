Lewandowski ściga Ronaldo. Rekord Ligi Mistrzów jest do pobicia

"Portugalczyk strzelił 17 goli dla Realu Madryt w sezonie 2013/14. Lewandowski ma maksymalnie pięć meczów do końca obecnej edycji, by poprawić wyczyn Ronaldo" - czytamy w internetowym wydaniu magazynu "Sport Bild". Hit w Anglii na początek. Program meczów 1/4 finału Ligi Mistrzów Ruszają... czytaj dalej »

Imponująca średnia

Wspomniane pięć spotkań polski napastnik może rozegrać tylko w przypadku dojścia Bayernu do wielkiego finału Ligi Mistrzów. Wcześniej monachijczycy muszą uporać się z Villarrealem oraz zwycięzcą dwumeczu pomiędzy Liverpoolem i Benficą.

Regularność Lewandowskiego pozwala jednak z optymizmem spoglądać w niedaleką przyszłość. Najgroźniejszy snajper bawarskiego klubu w tej edycji Ligi Mistrzów uzbierał już 12 goli w 8 występach. Na europejskiej arenie trafia do siatki średnio co 58 minut, więc jeśli Bayern utrzyma się w rozgrywkach do finału, to "Lewy" nie powinien mieć problemu z ustanowieniem nowego rekordu bramkowego.

Kapitan reprezentacji Polski ma już w swoim dorobku jeden tytuł króla strzelców Ligi Mistrzów. Sięgnął po niego w sezonie 2019/20, gdy strzelił łącznie 15 bramek, a Bayern zdobył Puchar Europy.

Jest o co walczyć

Lewandowski nie ma poważnych konkurentów w wyścigu o tegoroczną koronę. Jedno trafienie mniej od niego ma Sebastien Haller, ale Iworyjczyk wraz z Ajaksem Amsterdam odpadli z LM w 1/8 finału. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują Karim Benzema (Real Madryt) oraz Mohamed Salah (Liverpool). Obaj tracą jednak do Polaka aż cztery bramki.

Wynik Bayernu, jak i indywidualny dorobek strzelecki Lewandowskiego mogą mieć duże znaczenie dla jego szans na zdobycie Złotej Piłki. Nagroda magazynu "France Football" przyznawana jest teraz na podstawie danego sezonu, a nie całego roku kalendarzowego.

Piłkarze z największą liczbą bramek w jednym sezonie Ligi Mistrzów:

17 - Cristiano Ronaldo (Real Madryt 2013/14)

16 - Cristiano Ronaldo (Real Madryt 2015/16)

15 - Cristiano Ronaldo (Real Madryt 2017/18)

15 - Robert Lewandowski (Bayern Monachium 2019/20)

14 - Lionel Messi (FC Barcelona 2011/12).