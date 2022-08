Wyspa bezradności. Lech wraca z Islandii w złych nastrojach

Dwie porażki ligowe, odpadnięcie z Ligi Mistrzów po niesławnym 1:5 z Karabachem Agdam, a w międzyczasie co prawda wyeliminowanie dużo niżej notowanego Dinamo Batumi z LKE, ale po rozczarowującym remisie w Gruzji - ostatnie tygodnie w wykonaniu poznaniaków to lato jak z koszmarów.

I choć można było mieć nadzieję, że w czwartek koszmary te podczas wyjazdu do mistrza słabiutkiej ligi islandzkiej nie powrócą, to równocześnie niekoniecznie dużo wskazywało na to, że Lech musi tego rywala rozbić. Znajdującej się w potężnym kryzysie drużynie Johna van den Broma przyszło mierzyć się z zespołem grającym fizycznie, dobrze zorganizowanym i, co być może najważniejsze, rywalizującym u siebie na co dzień na sztucznej murawie.

Różnica w grze obu zespołów była jednak już jak najbardziej realna. To Islandczycy prowadzili rywalizację na Vikingsvollur i długimi momentami można było odnieść wrażenie, że dominowaliby także, gdyby przyszło im zmierzyć się na tradycyjnej nawierzchni. Gospodarze prezentowali wyższą kulturę gry, tworzyli szanse i jedną z nich zamienili na gola. Chwilę przed przerwą najlepszy na placu Ari Sigurpalsson urwał się lechitom przed polem karnym i skutecznie, kąśliwym strzałem poszukał okolic dalszego słupka.

A goście z Wielkopolski? Prezentowali się dokładnie tak, jak w poprzednich meczach. Niemrawie, bez wiary w wynik i, co może dziwić zwłaszcza w tym momencie sezonu, oznak dobrego przygotowania fizycznego. Konkretnych okazji brakowało, a chyba najlepszą puentą tego występu mistrza Polski było to, że najlepiej w jego barwach prezentował się bramkarz Filip Bednarek.

Rewanż tydzień później, już w Poznaniu. Przesłanek wyeliminowania mistrza 47. ligi w rankingu UEFA jak na razie brak.

3. runda kwalifikacji Ligi Konferencji Europy

Vikingur Reykjavik - Lech Poznań 1:0

Bramka: Ari Sigurpalsson (45.)