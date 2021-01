Miał być gwiazdą Realu Madryt, wraca do Niemiec

Filomena paraliżuje plany Realu. "Nie może wrócić do domu" Wyjazd do... czytaj dalej » Jović do Królewskich trafił w lipcu 2019 roku, a - jak podały wówczas media - Eintracht otrzymał za napastnika około 60 mln euro. Serb od listopada, kiedy leczył się z zakażenia koronawirusem, nie wszedł na murawę.

Może zagrać już w niedzielę

- Luka nie miał łatwo w Madrycie. On sam bardzo chciał do nas wrócić i ma nadzieję wykorzystać te najbliższe miesiące na odbudowanie siły w środowisku i miejscu, które doskonale zna - powiedział dyrektor sportowy Eintrachtu Fredi Bobić.



Na razie Jović został do Eintrachtu wypożyczony do końca sezonu. Może wystąpić już w niedzielnym meczu Bundesligi z ostatnim w tabeli Schalke 04 Gelsenkirchen.