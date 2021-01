Manchester United wydał 21 milionów euro na 18-latka

Trener Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer uważa, że ​klub sprowadził "jednego z najbardziej ekscytujących młodych talentów świata". Anglicy od lat śledzili rozwój 18-latka, który może grać na skrzydle, ale także w ataku.



Welcome to the United family, @AmadDiallo79



Get to know the latest addition to our squad #MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 7, 2021





Wielkie bonusy

Trener o nim pamięta. Dele Alli blisko Paris Saint-Germain Okienko... czytaj dalej » Kluby wstępnie dogadały się 5 października, czyli w ostatni dzień letniego okna transferowego. Na przyjazd zawodnika na Old Trafford trzeba było jednak poczekać. Dopiero teraz przeszedł on wymagane testy medyczne i otrzymał pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii. W Rzymie czeka jeszcze na wizę, ale jej wydanie jest podobno formalnością. Na Old Trafford liczą, że dołączy do zespołu w przyszłym tygodniu.

Kontrakt z piłkarzem został podpisany do 2025 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok. Początkowa opłata transferowa wyniesie 21 milionów euro. Bonusy mogą jednak wynieść blisko drugie tyle. Całość transakcji ostatecznie nie przekroczy 41 mln euro.

Pierwszy z golem z rocznika 2002

- Jako klub śledziliśmy Amada od wielu lat - zdradził trener Solskjaer. - Uważam, że to jeden z najbardziej ekscytujących młodych talentów świata. Manchester United ma wspaniałą historię rozwoju młodych zawodników i Amad będzie miał tu warunki, aby wykorzystać swój potencjał. Aklimatyzacja zajmie mu trochę czasu, ale jego szybkość, wizja gry i fantastyczna umiejętność dryblingu na pewno mu pomogą. Jest zawodnikiem ze wszystkimi atrybutami, które są potrzebne, aby być ważnym graczem Manchesteru United w nadchodzących latach - zakończył szkoleniowiec.

Diallo do tej pory nie rozegrał wielu meczów w seniorskiej piłce. Dynamiczny skrzydłowy był kluczową postacią drużyn młodzieżowych Atalanty, a w pierwszym zespole z Bergamo rozegrał pięć spotkań, w których strzelił jednego gola. W październiku zadebiutował we włoskiej ekstraklasie w spotkaniu z Udinese, wygranym 7:1. Dzięki bramce, którą zdobył w tym meczu, stał się pierwszym piłkarzem urodzonym w 2002 roku, który wpisał się na listę strzelców w Serie A.