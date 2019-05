Trener Tottenhamu: Nasze podejście było nieodpowiednie. Biorę za to odpowiedzialność

Trafił do Barcelony, mógł do Tottenhamu

Tottenham - Ajax 0:1. Tak relacjonowaliśmy mecz.

Amsterdamczycy doskonale weszli we wtorkowe spotkanie. To oni od początku dominowali, co szybko potrafili udokumentować zdobytą bramką. Po kwadransie trafił Donny van de Beek, a piłkarze Tottenhamu jakby byli w szoku.

Kluczowa zmiana

Ajax wyczarował gola. Jest bliżej spełnienia marzeń To był mecz godny... czytaj dalej » Londyńczycy musieli się otrząsnąć po ciosie, a tymczasem otrzymali kolejny. Po pół godzinie gry z boiska musiał zejść ich obrońca Jan Vertonghen, którego w walce o piłkę przypadkowo znokautował kolega z drużyny Toby Alderweireld. Polała się krew, był złamany nos i konieczna zmiana, choć charakterny Belg próbował wrócić na plac. Po minucie, gdy zaczął tracić przytomność, plany trzeba było zweryfikować.

Wydawało się, że szanse Tottenhamu na korzystny wynik maleją w oczach, ale pech ambitnego obrońcy okazał się momentem zwrotnym meczu. Na boisko wszedł Moussa Sissoko i świetnie poukładał grę kolegów.

- Mieliśmy bardzo trudny początek spotkania, to był klucz. Ajax pokazał więcej energii, był świeższy i bardziej aktywny od nas. Nasze podejście do meczu było nieodpowiednie. Jestem trenerem tego zespołu, więc biorę za to odpowiedzialność - mówił Argentyńczyk.

- Po 30 minutach, kiedy na boisko wszedł Moussa, byliśmy lepsi. Nasza reakcja w drugiej połowie była bardzo dobra i zepchnęliśmy ich do obrony. Mieliśmy kilka szans, ale nie wystarczająco wiele, by wyrównać. Dwumecz wciąż nie jest rozstrzygnięty, jedziemy do Amsterdamu strzelić gola i awansować do finału - dodał Pochettino.

Rewanż na Amsterdam Arenie zostanie rozegrany w środę 8 maja.

