Dramat na boisku. Zalany krwią Vertonghen przewracał się i wymiotował

Tottenham - Ajax. Dwie największe rewelacje Ligi Mistrzów walczą o finał Apetyt rośnie w... czytaj dalej » Belgijski obrońca to podstawowy zawodnik zespołu prowadzonego przez trenera Mauricio Pochettino. Przed zakończeniem pierwszej połowy musiał opuścić boisko.

Poważnie rozbity nos

To był efekt tego, co stało się w 32. minucie. Vertonghen skakał do piłki w polu karnym Ajaksu. Bardzo mocno zderzył się z innym obrońcą gospodarzy Tobym Alderweireldem oraz bramkarzem gości Andre Onaną.

Vertonghen po tym starciu wyglądał zdecydowanie najgorzej. Miał poważnie rozbity nos. Widać było także, że pluje krwią. Ta zapewne spływała mu z uszkodzonego nosa do ust. Przy zawodniku pojawili się lekarze, którzy opatrywali go przez kilka minut.

Źródło: Getty Images Belg mocno ucierpiał

Nie mógł stać, ale chciał grać

Ambitny defensor nie myślał, aby się poddać i chciał wrócić do gry. Po mniej więcej sześciu minutach znów był na boisku. Jednak tylko przez krótki czas.

Po chwili widać było, że z jego zdrowiem nie jest dobrze. Zauważył to sędzia Antonio Lahoz. Hiszpan kazał Vertonghenowi opuścić murawę. Belg schodząc zataczał się i słaniał na nogach. Tak naprawdę z trudem stał. Aby oddychać musiał wypluwać krew. Przy pomocy fizjoterapeutów udał się do szatni. Na razie nie jest znany stan jego zdrowia.

Zastąpił go Moussa Sissoko.

Co ciekawe, Vertonghen oraz Alderweireld to byli piłkarze Ajaksu. Występowali tam od najmłodszych lat, ale nie są wychowankami. Obaj trafili do Holandii z Geminalu Beerschot Antwerpia.

Po pierwszej połowie gospodarze przegrywali z zespołem z Amsterdamu 0:1. Gola dla przyjezdnych strzelił w 15. minucie Donny van de Beek.