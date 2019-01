Legendarny komentator oszalał po trafieniu Piątka. Trudno o większe emocje

To ma być przełomowy sezon dla Milanu. Włosi chcą w końcu awansować do Ligi Mistrzów. Na razie ostro trenują w USA przed towarzyskim spotkaniem z Tottenhamem.

Milan szykuje się do przełomowego sezonu

Transfer Krzysztofa Piątka z Milanu do Genoi był rekordowym w historii polskiej piłki. Przed nim jednak było kilka innych wielkich transferów.

75-letni Tiziano Crudeli jest znanym w całej Italii kibicem AC Milan. Swoją karierę dziennikarską rozpoczął od tenisa, pisząc dla magazynu "Tennis Lombard", by następnie występować w roli komentatora w kanałach telewizyjnych TVCI i TV Globo. W 1987 roku skomentował w stacji radiowej swój pierwszy mecz piłki nożnej, w którym Milan pokonał 2:0 Pescarę.

Sławę przyniósł mu program Diretta Stadio w telewizji 7 Gold, a w szczególności piłkarskie debaty z kibicem Interu Elio Corno. Emocjonalny sposób komentowania wydarzeń boiskowych sprawił, że zyskał we Włoszech status celebryty. Jego wizerunek w kampanii reklamowej wykorzystała nawet jedna z firm bukmacherskich.

W ostatnich latach Crudeli nie miał zbyt wielu powodów do emocjonalnych uniesień przy okazji meczów Milanu. Być może zmieni to przyjście do klubu Piątka. W pucharowym spotkaniu z Napoli Polak dał próbkę swoich nieprzeciętnych umiejętności, a Tiziano Crudeli znów mógł poczuć się jak w latach 90.