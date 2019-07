Czekali 518 dni. Tottenham kupił reprezentanta Francji i pobił transferowy rekord

Do tej pory rekord transferowy Kogutów należał do Kolumbijczyka Davinsona Sancheza. Trafił on do Tottenhamu z Ajaksu Amsterdam w 2017 roku za ok. 42 miliony funtów (blisko 47 mln euro). Natomiast ostatnim zawodnikiem, za którego zapłacono, był bohater rewanżowego spotkania półfinałowego w Lidze Mistrzów, Brazylijczyk Lucas Moura - skrzydłowy PSG dołączył do londyńskiej drużyny w styczniu 2018 roku za około 25 mln funtów. Od tamtej pory minęło dużo czasu, ale cierpliwość kibiców została nagrodzona.

Długo czekali

Fani zespołu z północnego Londynu długo czekali na kolejne wzmocnienia - jak wyliczył dziennik "Daily Mail" od transferu Moury minęło aż 518 dni. Wszystko przez budowę obiektu Tottenham Hotspur Stadium, która według słów właściciela klubu Daniela Levy'ego pochłonęła aż miliard funtów. Z tego powodu musiał on zacisnąć pasa i zrezygnować z transferów za pieniądze.

Na szczęście sytuacja się zmieniła - we wtorek najpierw ogłoszono pozyskanie 18-letniego Jacka Clarka, którego kupiono za 8 milionów funtów i od razu wypożyczono do Leeds United. Natomiast wieczorem potwierdzono transfer Ndombele.

Bonjour, @TanguyNdombele! #WelcomeTanguy#COYSpic.twitter.com/moRjwty317 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2 lipca 2019

Wielki talent

Chelsea wykupiła Kovacicia z Realu Madryt "Real Madryt... czytaj dalej » 22-letni Ndombele, występuje na pozycji środkowego pomocnika. Zawodnik rozegrał dotychczas sześć meczów w reprezentacji Francji. Z nowym klubem podpisał umowę do 2025 roku.



W minionym sezonie Tottenham dotarł do finału Ligi Mistrzów, w którym uległ Liverpoolowi 0:2. Przed nowymi rozgrywkami władze londyńskiego klubu zdecydowały się w pierwszej kolejności wzmocnić linię środkową zespołu. Ndombele, którego prezydent Lyonu Jean-Michel Aulas określa mianem "nowego Essiena", to gracz stworzony do Premier League. Środkowy pomocnik imponuje siłą i nieustępliwością w obronie oraz kreatywnością i znakomitą techniką w ataku. W Londynie ma zastąpić Mousę Dembele, który w zimowym oknie transferowym przeniósł się do ligi chińskiej.

Francuz w ostatnim sezonie przyciągnął uwagę czołowych europejskich klubów. Wedle doniesień angielskich mediów, w wyścigu po Ndombele Tottenham ubiegł m.in. Manchester United, Paris Saint-Germain i Juventus.