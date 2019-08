Szalony mecz w Pucharze Niemiec. Grad goli i emocjonująca dogrywka

VfL Wolfsburg awansował do kolejnej rundy

HSV przegrywało z trzecioligowym Chemnitzer FC w Pucharze Niemiec 1:2, ale strzał Sonnego Kittela sprawił, że piłkarze z Hamburga doprowadzili do dogrywki.

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Co za strzał! Coman podwyższył w meczu z Energie

To było kapitalne widowisko. Wolfsburg pokonał po dogrywce Hallescher FC 5:3 w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Zobaczcie wszystkie gole, niektóre z nich były naprawdę szczególnej urody.

Lewandowski czy Goretzka? Kto strzelił trzeciego gola dla Bayernu? Robert... czytaj dalej » Było to pierwsze spotkanie obu jedenastek w historii, ale zostanie z pewnością zapamiętane na długo.

Gospodarze najpierw objęli prowadzenie, ale tuż przed przerwą gracze z miasta Volkswagena błyskawicznie odpowiedzieli. Po przerwie przyjezdni, których trenerem jest Oliver Glasner dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale miejscowi grali ambitnie do samego końca. W 89. minucie za drugą żółtą kartkę boisko opuścił pomocnik zespołu z Wolfsburga Joshua Guillavogui.

To pomogło miejscowym, którzy w doliczonym czasie gry doprowadzili do wyniku 3:3. W dogrywce dzielna ekipa z Halle musiała uznać wyższość wyżej notowanych rywali.

Trenerski dwugłos w jednym tonie

- Chciałbym pogratulować drużynie Hallescher za wielkie poświęcenie. To był dla nas ekstremalnie trudny mecz. Straciliśmy gola po pierwszym celnym strzale rywala, ale świetnie odpowiedzieliśmy. Po przerwie nie uważaliśmy jednak na dośrodkowania w nasze pole karne. Czapki z głów przed moim zespołem za to, co zrobił w dogrywce. Mieliśmy jednego zawodnika mniej, straciliśmy gola na 3:3 w doliczonym czasie, ale udało nam się powrócić. Myślę, że awansowaliśmy zasłużenie - powiedział szkoleniowiec ekipy z Bundesligi Oliver Glasner.

Oglądaj Wideo: Eurosport Cudowna interwencja w obronie w Pucharze Niemiec

- Gratuluję Wolfsburgowi za zasłużone zwycięstwo po 120 minutach gry. Obie drużyny bardzo chciały wygrać. Poza pierwszymi pięcioma minutami dogrywki spisaliśmy się bardzo dobrze. Trzeba pokazać charakter, aby dwa razy wyrównać z zespołem Bundesligi. Rywale jednak pokazali jakość, gdy grali w osłabieniu. To zrobiło różnicę na końcu, więc uważam, że to sprawiedliwy rezultat. Mimo wszystko do domów udajemy się zadowoleni - stwierdził Torsten Ziegner trener Hallescher FC.

Losowanie drugiej rundy odbędzie się 18 sierpnia o godzinie 18.00. Spotkania tej fazy zostaną rozegrane 29 i 30 października 2019.

Transmisje z Pucharu Niemiec przez cały sezon w Eurosporcie i Eurosport Playerze.