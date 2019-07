Kapitan Napoli atakuje Sarriego. "To była zdrada"

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

Insigne grał pod wodzą trenera Sarriego w latach 2015-2018. Wspólnie wywalczyli wicemistrzostwo kraju w sezonie 2017/18. W ubiegłym roku włoski szkoleniowiec przeniósł się do Chelsea. Mimo że wygrał Ligę Europy, a w Premier League zajął trzecie miejsce, to nie zagrzał miejsca w Londynie. Teraz Sarri postanowił wybrać ofertę Juventusu i tym samym naraził się swoim byłym piłkarzom.

Insigne i Sarri nie przepadają za sobą

"Za wszelką cenę"

Zieliński się odgraża: wzmocniliśmy się, niech się nas boją Napoli będzie... czytaj dalej » - Dla nas Neapolitańczyków to była zdrada i pozostanie nią na zawsze - powiedział Insigne dla klubowej telewizji. - W przyszłym sezonie musimy skupić się na sobie i za wszelką cenę pokonać jego zespół. Teraz, kiedy dołączył do Juve, nie chcę już nawet o nim rozmawiać - zakończył wzburzony piłkarz.

Sarri jeszcze niedawno miał silne więzi z kibicami Napoli, którzy podziwiali go nawet wówczas, gdy odszedł do Chelsea. Przyjęcie pracy u najgroźniejszego rywala w Serie A zmieniło jednak całą sytuację. Dla Insigne taka zmiana jest niezrozumiała.



- Ja jestem Neapolitańczykiem, jestem szczęśliwy w Neapolu i chciałbym tu grać do końca kariery. Mistrzostwo dla tego klubu jest marzeniem nas wszystkich i jeszcze raz spróbujemy je wywalczyć - zapewnił kapitan Napoli.



Zadanie będzie trudne. Faworytem do Scudetto, jak co roku, będzie mistrz kraju Juventus.