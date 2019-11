Ronaldo zaśmiał się pod nosem. Żałosna próba wymuszenia faulu

Video: ELEVEN SPORTS

Brescia - Juventus 1:2

25.09 | To nie był udany powrót do bramki Wojciecha Szczęsnego do bramki Juventusu. Wprawdzie turyńczycy wygrali w Brescii 2:1, ale Polak popełnił błąd przy trafieniu dla gospodarzy. Włoskie media oceniły go bardzo nisko, i to pomimo udanych interwencji w dalszej części meczu.

