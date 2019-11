Juventus uratował się w ostatnim kwadransie. Na kłopoty Higuain

Wyniki Mihajlovicia zadowalające. Trener opuścił szpital po przeszczepie szpiku Chorujący na... czytaj dalej » Mecz Atalanty z Juventusem był zapowiadany jako jeden z najciekawszych w tej kolejce. W końcu grały ze sobą drużyny, które występują w Lidze Mistrzów. Między słupkami mistrzów Włoch stał Wojciech Szczęsny.

Szczęsny miał szczęście

Już w 18. minucie spotkania Polak mógł skapitulować. Atalanta miała rzut karny, jednak go nie wykorzystała. Szczęsny miał sporo szczęścia, bo nie wyczuł intencji strzelającego Musy Barrowa. Ale ten postanowił uderzyć na siłę i piłka odbiła się od poprzeczki, wracając na boisko. Piłkarze z Bergamo mieli szansę na dobitkę, jednak i tym razem spudłowali.

W pierwszej połowie to gospodarze byli zdecydowanie lepszą drużyną. Szczęsny miał sporo pracy i wywiązał się z niej należycie. Do przerwy było 0:0.

Rozwścieczył Higuaina

W 56. minucie reprezentant Polski nie miał już szans. W roli głównej znów wystąpił Barrow, ale tym razem z innym skutkiem. Gambijczyk dograł piłkę w pole karne wprost na głowę Robina Gosensa. Ten z najbliższej odległości pokonał Szczęsnego, wyprowadzając Atalantę na prowadzenie.

Kłopoty Juventusu rozwiązał doświadczony Gonzalo Higuain. W 74. minucie Argentyńczyk wykorzystał jedną z nielicznych sytuacji, jaką stworzył mu jego zespół i sytuacyjnym strzałem z pół obrotu pokonał bramkarza gospodarzy.

Osiem minut później cieszył się już po raz drugi. Tym razem akcja nie była już tak przypadkowa. Najpierw piłkę po prawej stronie pola karnego otrzymał Juan Cuardado, a następnie wyłożył ją swojemu koledze. Higuain znajdował się w centralnej części pola karnego na 11. metrze i mocnym strzałem wykończył całą akcję.

To jednak nie był koniec. W doliczonym czasie gry Juventus postawił kropkę nad i. Wszystko zaczęło się od Szczęsnego, który po swojej paradzie szybko wprowadził piłkę do gry. W kilka sekund mistrzowie Włoch przetransportowali futbolówkę w pole karne rywala. Higuain podał do Paulo Dybali, a ten po indywidualnej akcji w 92. minucie ustalił wynik meczu na 3:1.

Atalanta - Juventus 1:3 (0:0)

Bramki: Gosens (56.) - Higuain (74., 82.), Dybala (90.)

Atalanta: Gollini - Toloi, Palomino, Djimsti - Hateboer, de Roon, Freuler (86. Traore) - Gosens (71. Castagne), Pasalic, Gomez - Barrow (57. Muriel)

Juventus: Szczęsny - De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Cuardado - Bentancur (58. Costa), Pjanić, Khedira (70. Can), Bernardeschi (26. Ramsey) - Dybala, Higuain