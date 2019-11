Metr od bramki i niewiarygodna pomyłka reprezentanta Polski

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

26.11 | Jak on tego nie strzelił? Obrońca reprezentacji Polski Arkadiusz Reca "popisał się" fatalnym pudłem w spotkaniu swojego SPAL z Genoą w 13. kolejce włoskiej Serie A.

Była końcówka pierwszej połowy spotkania na Stadio Paolo Mazza w Ferrarze. Na świetlnej tablicy widniał wynik bezbramkowy. Miejscowi wykonywali rzut wolny, a konkretnie Mirko Valdifiori. Bramkarz Genoi Andrei Radu odbił mocno bitą piłkę przed siebie. Do dobitki szybko ruszył Reca... Włosi chwalą Recę. Najlepszy w zespole To mógł być... czytaj dalej »

Aż rozbolała go szyja

I chociaż lewy obrońca znajdował się półtora metra od bramki, a rumuński golkiper dopiero zbierał się z murawy, Reca trafił w nogę instynktownie broniącego Radu. "Matko Boska! Chyba lepszej okazji nie będzie mieć już w Serie A Arkadiusz Reca. Nie ukrywajmy - to musi być bramka! Musi to wpakować, mimo że strzelał prawą, słabszą nogą" - relacjonowali komentatorzy Eleven Sports.

Kibice chwycili się za głowę, a obrońca SPAL za szyję. Przy swoim fatalnym strzale najwyraźniej go jeszcze coś zabolało w okolicach karku. Na powtórkach jednak nie widać było dokładnie o co chodzi. "Może to jest szok po tym uderzeniu?" - zastanawiali się dziennikarze.

Polak musiał zejść z boiska i poddać się interwencji lekarskiej. Po chwili wrócił do gry, ale minę miał nietęgą. Pewnie sam się zastanawiał, jak to się stało, że nie strzelił swojego pierwszego gola w Serie A.

Mecz zakończył się remisem 1:1. W 55. minucie prowadzenie gospodarzom strzałem z rzutu karnego dał Andrea Petagna. Dwie minuty później dla Genoi wyrównał Stefano Sturaro.

Wciąż czeka na gola

Reca od 2018 roku jest piłkarzem Atalanty, w której jednak nie potrafił sobie wywalczyć miejsca w podstawowym składzie.

Do SPAL został wypożyczony pod koniec sierpnia. Tutaj gra regularnie (ma dziesięć meczów na koncie). W zespole z Ferrary jest aktywny i często włącza się w akcje ofensywne. Na pierwszego gola wciąż jednak musi czekać.

