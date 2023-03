Szymański z golem w meczu sezonu. Feyenoord pędzi po mistrzostwo

Feyenoord wygrał 4:3 z Go Ahead Eagles w 5. kolejce Eredivisie. Golem na 4:2 dla drużyny z Rotterdamu popisał się Sebastian Szymański.

Szymański, który jest wypożyczony do Feyenoordu z Dynama Moskwa, trafił do siatki utytułowanych rywali w 52. minucie z około sześciu metrów, po świetnym podaniu z prawej strony od Irańczyka Alirezy Jahanbakhsha. Wyrównał wówczas na 2:2.



GOAAAAAAAAAAAAAAAAL

Breathtaking moments are experienced in Amsterdam.

Sebastian Szymanski

Assist: Alireza Jahanbakhsh#AJAFEY



RT for support@dutchleaguespic.twitter.com/UWkHEU5ZIA — ' Burak Dutch League #Eredivisie (@DutchLeagues) March 19, 2023





W dobrym humorze na zgrupowanie

Został zmieniony w 76. minucie (w końcówce meczu jego koledzy zdobyli zwycięską bramkę) i mógł w dobrym humorze lecieć do Warszawy na zgrupowanie reprezentacji Polski. Pomocnik, który po przerwie spowodowanej kontuzją znów prezentuje wysoką formę, został powołany przez selekcjonera Fernando Santosa do kadry na marcowe mecze eliminacji Euro 2024 - z Czechami i Albanią.



Feyenoord prowadzi w tabeli z dorobkiem 61 punktów i już o sześć wyprzedza wicelidera Ajax.