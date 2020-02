Awantura przy linii bocznej. Piłkarz Herthy i trener Schalke ukarani czerwonymi kartkami

MECZE PUCHARU NIEMIEC NA ŻYWO W EUROSPORT PLAYERZE

Premierowy gol Piątka w Niemczech. Hertha zaprzepaściła szansę na ćwierćfinał Do 76. minuty... czytaj dalej » Była 100. minuta boju o ćwierćfinał Pucharu Niemiec. Torunarigha i Omar Mascerell z Schalke walczyli o piłkę. Żaden nie zamierzał odpuścić. Ich pojedynek zakończył się poza linią boczną. Obrońca gości wylądował przy ławce rezerwowych rywali.



I się zaczęło. Wściekły Torunarigha miał pod ręką skrzynkę Herthy z napojami, którą chwycił i cisnął o ziemię. Wybuchła awantura, sytuację uspokajać próbował m.in. Krzysztof Piątek.

"Różnie można to interpretować"

Sędzia Harm Osmers wezwał do siebie Torunarighę i pokazał mu żółtą kartkę, drugą już, więc Hertha musiała grać w osłabieniu. Ale to nie był koniec. Arbiter postanowił przeanalizować incydent, oglądając powtórkę telewizyjną. Na niej dostrzegł, że podnoszącego się po upadku Torunarighę za kark przytrzymywał Wagner. Sędzia uznał to za niesportowe zachowanie i zaskoczony szkoleniowiec Schalke również zobaczył czerwoną kartkę.



- Z tą decyzją bym się nie zgodził. Wyglądało to tak, że trener próbował pomóc, podnieść Torunarighę. Później, gdy skrzynka została rzucona, akurat odciągał go, żeby nic więcej się nie wydarzyło. Różnie można to interpretować - komentował na antenie Eurosportu Sławomir Chałaśkiewicz.

Po meczu Wagner stwierdził krótko: - Nie mam wytłumaczenia dla czerwonej kartki. Sędzia powiedział mi, że złapałem piłkarza za kark, ale ja tylko chciałem, żeby stanął na nogi.

Ostatecznie Schalke zwyciężyło 3:2, choć przegrywało 0:2. Przesądzającego o awansie gola wbił w 115. minucie Benito Raman. Wcześniej, w minucie 39., pierwszą bramką w barwach Herthy zdobył Piątek.

1/8 finału Pucharu Niemiec:

wtorek

Schalke - Hertha 3:2

Bramki: Caligiuri (76.), Harit (82.), Raman (115.) - Kopke (12.), Piątek (39.)

Eintracht Frankfurt - RB Lipsk 3:1

FC Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf 2:5

SV Werder Brema - Borussia Dortmund 3:2

środa

