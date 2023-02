Cenne zwycięstwo Juventusu. Szczęsny z czystym kontem

Klub z Turynu po stracie 15 punktów w wyniku śledztwa dotyczącego fałszowania sprawozdań finansowych musiał skorygować swoje oczekiwania w trwających rozgrywkach. Do wtorkowego spotkania w Salerno przystąpił dopiero jako 13. zespół tabeli. Gospodarze mieli nawet szansę wyprzedzić utytułowanych rywali w ligowej klasyfikacji, gdyż tracili do Juventusu tylko dwa punkty. Bianconeri potwierdzili jednak na boisku swoją wyższość nad rywalami. Inter rządzi w Mediolanie. Mistrz świata bohaterem W dwóch skrajnych... czytaj dalej »

Krok w stronę utrzymania

- Aby się utrzymać, musimy myśleć o osiągnięciu 40 punktów. To jest nasz cel do końca sezonu, musimy go realizować krok po kroku - ocenił przed tym meczem trener gości Massimiliano Allegri.

Początek wtorkowej potyczki istotnie wyglądał jak konfrontacja dwóch klubów zaciekle rywalizujących o ligowy byt. Obie ekipy nie przebierały w środkach, w zastraszającym tempie rosła liczba fauli, a gra w piłkę zeszła na dalszy plan.

Obraz spotkania uległ jednak zmianie w 25. minucie, choć również za sprawą przewinienia. Hans Nicolussi wypożyczony do Salernitany z Juventusu zahaczył wówczas we własnej szesnastce Fabio Mirettiego, doprowadzając do rzutu karnego dla turyńczyków. Okazję z jedenastu metrów wykorzystał Dusan Vlahović, dla którego był to pierwszy gol od powrotu po kontuzji. Guillermo Ochoa wyczuł co prawda intencje serbskiego napastnika, ale nie zdołał sięgnąć piłki, która po odbiciu od słupka wpadła do siatki. Był to dopiero pierwszy celny strzał w tym meczu.

Zdobyta bramka dodała pewności przyjezdnym, podczas gdy Salernitana nie miała wielu argumentów w ofensywie. Piątek był aktywny, nie unikał walki, lecz z przodu brakowało dobrej organizacji gry. Najlepsze dośrodkowanie po dwóch kwadransach posłał mu Antonio Candreva i Polak był bliski dojścia do strzału głową, ale przytomnie uprzedził go drugi z naszych reprezentantów na boisku, czyli Szczęsny.

Efektowne zwycięstwo

Piłkarze Juventusu jeszcze przed przerwą podwyższyli prowadzenie. W samej końcówce pierwszej odsłony dopisało im szczęście, gdy Vlahović z dobrej pozycji bardzo nieczysto strzelał na bramkę. Wyszła z tego asysta do Filipa Kosticia, który spokojnie wykorzystał zaskoczenie przeciwników.

Turyńczycy wrócili z szatni z taki samym nastawieniem, z jakim opuszczali murawę. Niespełna dwie minuty po zmianie stron Nicolo Fagioli posłał znakomite podanie do wychodzącego na pozycję strzelecką Vlahovicia, a Serb bez przyjęcia posłał piłkę do bramki.

Źródło: Getty Images Dusan Vlahović był bohaterem Juventusu

Szkoleniowiec gospodarzy Davide Nicola starał się wpłynąć na swój zespół zmianami. W 71. minucie na ławkę powędrował m.in. Piątek, ale roszady niewiele dały Salernitanie. Szczęsny w przekroju całego spotkania był niemal bezrobotny i zakończył je z czystym kontem bramkowym.

Juventus dzięki wygranej awansował na 10. pozycję w tabeli włoskiej ekstraklasy.

US Salernitana - Juventus FC 0:3 (0:2)

Bramki: Dusan Vlahović (26. - kar., 47.), Filip Kostić (45.).

Wyniki pozostałych meczów 21. kolejki Serie A:

US Cremonese - US Lecce 0:2

AS Roma - FC Empoli 2:0

US Sassuolo - Atalanta BC 1:0

Spezia Calcio - SSC Napoli 0:3

Torino FC - Udinese Calcio 1:0

ACF Fiorentina - Bologna FC 1:2

Inter Mediolan - AC Milan 1:0

Hellas Werona - SS Lazio 1:1

AC Monza - UC Sampdoria 2:2