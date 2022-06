Sadio Mane piłkarzem Bayernu Monachium

Sadio Mane przyszedł. Co z Robertem Lewandowskim?

Bayern po godz. 13 ogłosił finalizację zakupu. 30-latek podpisał trzyletni kontrakt.



Bayern nie odpuszcza. Twarde stanowisko w sprawie Lewandowskiego Barcelona szuka... czytaj dalej » Doświadczony piłkarz we wtorek przechodził kolejne testy medyczne w Monachium. Następnie spotkał się z szefami klubu w luksusowym hotelu Mandarin Oriental.

"Sadio osiągnął szczyt swojej kariery, jest w świetnym wieku, w doskonałej formie i spragniony tytułów. Do tego jest we właściwym klubie" - zacytował dyrektora sportowego Bayernu Hasana Salihamidzicia wtorkowy "Bild" na swojej stronie internetowej.

"Wszyscy jesteśmy dumni i szczęśliwi, że taka światowa gwiazda przechodzi do Bayernu. Zwłaszcza że od pierwszej minuty chciał dołączyć do naszego klubu. To wiele znaczy dla nas wszystkich. Cudownie, że mamy takiego gracza" – komplementował piłkarza Salihamidzić.

Co z Lewandowskim?

Przyjście Mane wiązano z ewentualnym odejściem Lewandowskiego do Barcelony, chociaż kierownictwo Bayernu zapewnia, że nic z tych rzeczy.

- To dwie sprawy niemające ze sobą żadnego bezpośredniego związku – zaznaczył Salihamadzić, którego cytuje najnowszy "Sport Bild".

Nieoficjalnie Liverpool łącznie z bonusami może otrzymać za Senegalczyka 41 mln euro. Gwarantowana suma to 32 mln, a reszta uzależniona jest od liczby występów Mane w Bayernie, jego indywidualnych osiągnięć i sukcesów drużyny.

Mane w ostatnich latach był związany z ekipą Liverpoolu i miał duży wpływ na sukcesy The Reds. Triumfował m.in. w Lidze Mistrzów (w sezonie 2018/19) oraz w Premier League (19/20). Na koncie ma także Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata. Strzelił 90 goli w 196 meczach.