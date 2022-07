Lewandowski miał już pożegnać się z kolegami. Na trening jednak wyszedł

Przełom na linii Bayern - Barcelona nastąpił w nocy z piątku na sobotę. Bawarczycy po długich miesiącach, kiedy zarzekali się, że nie wypuszczą Polaka, zaakceptowali wreszcie ofertę Katalończyków opiewającą na 50 milionów euro (wg innych źródeł 45 milionów plus pięć milionów w bonusach). Transfer został zatem dogadany, pozostały formalności.

Jeszcze w sobotę ma odlecieć do Barcelony

Lewandowski sobotnią aktywność rozpoczął wcześnie rano. W klubie przy Saebaner pojawił się jeszcze przed godziną 8.30. Przed 10 "Bild" podał, że Polak opróżnił szafkę w szatni i pożegnał się z kolegami.



Robert Lewandowski is at Säbener Straße this morning emptying his locker and saying goodbye to his teammates [@itstheicebird, @cfbayern] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 16, 2022





Tę samą informację kilka minut później potwierdził świetnie zorientowany dziennikarz Fabrizio Romano. Jak dodał, Lewandowski podpisze kontrakt z Barceloną w ciągu najbliższych 24 godzin.



Robert Lewandowski said goodbye to Bayern teammates and will sign the contract in the next 24 hours in order to become new Barcelona player. It's agreed since end of February. #FCB



Xavi, in contact with Robert for months to explain the project. pic.twitter.com/0JCL8hzTu4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2022

Wobec tych doniesień wydawało się, że Lewandowskiego zabraknie już na sobotnim treningu Bayernu, który zaplanowano na godzinę 10. Tu jednak zaskoczenie, bo Polak na zajęciach się pojawił. Najprawdopodobniej nie zmienia to jednak nic w kwestii jego transferu.

Heiko Niedderer, dziennikarz "Bilda" przekazał, że tuż przed zajęciami swoich piłkarzy zebrał trener Julian Nagelsmann i długo przemawiał. Po nim głos miał zabrać Lewandowski, co koledzy nagrodzili aplauzem.

Według mediów, w drodze do Monachium jest już agent Lewandowskiego, który zabierze go na pokład samolotu i wspólnie odlecą do Barcelony, by dopełnić formalności i oficjalnie sfinalizować transakcję.

Z Bayernem, w którym występował od 2014 roku, Lewandowski wywalczył osiem tytułów mistrza Niemiec, a wcześniej dwa w barwach Borussii Dortmund. Łącznie siedmiokrotnie był królem strzelców Bundesligi, w której zdobył 312 bramek w 384 występach. Do tego w 2020 roku triumfował z Bawarczykami w Lidze Mistrzów.