Transfer Lewandowskiego dopięty. Kolejne media potwierdzają

Odejście polskiego napastnika z bawarskiego klubu potwierdziły około północy kolejne źródła. O tym, że Lewandowski wkrótce oficjalnie zostanie zawodnikiem Barcelony poinformował między innymi świetnie rozeznany w kwestiach transferowych włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio.

"Porozumienie osiągnięte: Lewandowski idzie do FC Barcelona" - napisał Włoch. Dodał, że Polak nie weźmie udziału w zaplanowanej na sobotę prezentacji Bayernu.



Agreement reached: @lewy_official to @FCBarcelona#FCBarcelona



Tomorrow he won't take part to the new @FCBayern's presentation. Barça waits for him soon. #FCBayern — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 15, 2022





Podobne informacje podali po kilku minutach kolejni dziennikarze, między innymi Florian Plattenberg, z niemieckiej telewizji Sky oraz inny dziennikarz specjalizujący się w transferach Fabrizio Romano.

Bayern dostanie 50 milionów euro

Jak podał ten drugi, umowa ma zostać podpisana w weekend, szczegóły były ustalane od lutego. Bayern ma dostać za Polaka 50 milionów euro, w co wliczone są już bonusy.

Z kolei Plattenberg dodał, że Lewandowski podpisze kontrakt do 2025 roku z opcją przedłużenia go o dwanaście miesięcy. Ma polecieć do Katalonii w sobotę, a umowę podpisać w niedzielę. Według źródeł dziennikarza Sky, kwota wyniesie gwarantowane 45 milionów euro i pięć milionów euro w formie bonusów.



Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. #FCB



Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday - he will jlin Barcelona during the weekend. pic.twitter.com/nmodHuNscw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022







News #Lewandowski: He will sign a contract until 2025 plus one year optional. His plan is to fly to Barcelona tomorrow. Signing on Sunday probably. Transfer fee: Around €45m guaranteed plus around €5m bonus as also reported via different medias confirmed. @SkySportDEhttps://t.co/IKDfMTQ63u — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 15, 2022





Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia ze strony Bayernu czy Barcelony.

Długie starania Barcelony

Borussia Dortmund znalazła następcę Haalanda. "Jest nowa dziewiątka w mieście" Borussia Dortmund... czytaj dalej » Lewandowskiego i Bayern wiązała umowa obowiązująca do czerwca 2023 roku. Mimo tego Polak już pod koniec maja przyznał otwarcie, że swojej przyszłości w Monachium nie widzi. Od tamtej pory trwała saga transferowa związana z jego przenosinami do Barcelony, bo to właśnie ten klub miesiące temu wybrał sobie jako następny przystanek kariery.

Lewandowski, który w sierpniu skończy 34 lata, ostatnie tygodnie spędzał na urlopie, a niemal każdy kolejny dzień przynosił nowe spekulacje dotyczące jego przyszłości. Pytanie brzmiało, czy i kiedy Barcelonie uda się skruszyć monachijski mur i przekonać działaczy Bayernu do transferu.

Katalończycy, będący w ostatnich miesiącach w trudnej sytuacji finansowej, starali się o Polaka ze wszystkich sił. Między innymi sprzedali część praw telewizyjnych, by uzyskać dodatkowe środki. Do Monachium przesłali kilka ofert kupna Polaka, które początkowo w Bayernie nie były nawet rozpatrywane.

Z Bawarczykami, dla których grał od 2014 roku, Lewandowski wywalczył osiem tytułów mistrza Niemiec, a wcześniej dwa w barwach Borussii Dortmund. Łącznie siedmiokrotnie był królem strzelców Bundesligi, w której zdobył 312 bramek w 384 występach. Do tego w 2020 roku triumfował z Bayernem w Lidze Mistrzów.