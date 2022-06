Lewandowski gasi pożar w niemieckich mediach. "Nie chcę eskalacji konfliktu"

W poniedziałek Lewandowski był gościem Kuby Wojewódzkiego oraz Piotra Kędzierskiego w Onet Sport. Kapitan reprezentacji jeszcze raz podkreślił, że jest zdeterminowany, by odejść z Bayernu Monachium w najbliższym oknie transferowym. Lewandowski skontaktował się z dyrektorem Bayernu. I usłyszał złe wieści Robert... czytaj dalej »

- Coś we mnie w środku zgasło. I tego nie da się przeskoczyć - powiedział między innymi 33-letni napastnik.

Lewandowski: nie chciałem dolewać oliwy do ognia

Po opublikowaniu nagrania "Lewy" skomentował słowa, które odbiły się głośnym echem w niemieckich mediach. Podkreślił, że wiele zawdzięcza Bawarczykom, a transfery są ważną częścią piłki nożnej.

- Ten klub i to miasto stały się dla mnie domem. Od lat jestem tam bardzo szczęśliwy. Poznałem wielu wspaniałych ludzi na boisku i poza nim - powiedział w "Bildzie".

- Nie chcę eskalacji konfliktu. Świat mediów i świat futbolu to dwie różne rzeczy. W mediach często chodzi wyłącznie o plotki i emocje. W świecie piłki szczególnie ważna podczas okna transferowego jest cisza - powiedział.

- Nie chciałem dolewać oliwy do ognia. Życzę Bayernowi wszystkiego najlepszego i nie mam wątpliwości, że kierownictwu klubu również na tym zależy. Jestem więc przekonany, że w końcu dojdziemy do porozumienia - wyraził nadzieję.



Robert Lewandowski in @BILD interview with @altobelli13: "I've always tried to do my best for FC Bayern in order to meet the expectations of the team and the fans. I appreciate Bayern fans, they've always supported me." pic.twitter.com/b7xTQzguxL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 7, 2022





Lewandowski występuje w Bayernie od 2014 roku. Z Bawarczykami wywalczył osiem tytułów mistrza Niemiec. W 2020 roku z zespołem z Monachium triumfował w Lidze Mistrzów.